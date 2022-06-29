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Завтрак, как в Египте – простой рецепт омлета эггах (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 июня, 07:01
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От привычного нам омлета эггах отличается своей плотностью. Его готовят круглым и подают нарезанным, можно есть как горячим, так и холодным
Египетский омлет эггах
Египетский омлет эггах

И если захотите устроить себе полноценный завтрак, то здесь читайте, как правильно сварить кофе по-египетски. Эггах – это не только омлет Египта, его готовят во многих арабских странах.

Особенность следующая: это не воздушная текстура, как обычно бывает у омлетов. Эггах плотный, так что готовить его на сковороде нужно немного дольше, чем обычно.

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Встречаются рецепты, где яйца играют роль связующего ингредиента. А связывают они любые овощи, отварное мясо и зелень.

В рецепте www.goodto.com используют нут. Попробуйте заменить его консервированными кукурузой, фасолью или горошком.

Омлет эггах с нутом и кабачками

Омлет эггах с нутом и кабачками
Омлет эггах с нутом и кабачками

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Ингредиенты:

  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 1 кабачок, мелко нарезанный;
  • 400 г консервированных бобовых, без жидкости;
  • 1 зубчик чеснока, раздавленный;
  • хлопья чили, молотый тмин, куркума, мускатный орех;
  • тертый сыр;
  • свежая петрушка;
  • 6 больших яиц.

Как приготовить:

  1. Нагрейте масло в сковороде, добавьте лук и обжаривайте на среднем огне в течение шести-восьми минут или до золотисто-коричневого цвета. Добавьте кабачки, увеличьте огонь и пассеруйте две минуты, пока они не станут мягкими.
  2. Добавьте бобовые, чеснок, специи и петрушку и жарьте, помешивая, в течение двух минут.
  3. Взбейте яйца с двумя столовыми ложками воды и добавьте в сковороду. Накройте сковороду крышкой, готовьте на среднем огне три-четыре минуты.
  4. Посыпьте сыром, готовьте еще две-три минуты.

В Японии в омлет тамагояки добавляют морковь и зеленый лук, от чего он получается очень симпатичным, обязательно попробуйте.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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