Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституції ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Саміт НАТО у Мадриді Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі

Зелень на зиму

Як в школі

Ліниві пиріжки

Пиріг з полуницею

Напій з бузини

Пісне рагу
СЬОГОДНІ Їжа

Сніданок, як у Єгипті – простий рецепт омлету егах (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Від звичного нам омлету егах відрізняється своєю щільністю. Його готують круглим і подають нарізаним, можна їсти як гарячим, так і холодним
Єгипетський омлет егах
Єгипетський омлет егах

І якщо захочете влаштувати собі повноцінний сніданок, то читайте, як правильно зварити каву по-єгипетськи. Егах – це не лише омлет Єгипту, його готують у багатьох арабських країнах.

Особливість наступна: це повітряна текстура, як завжди буває в омлетів. Егах щільний, тому готувати його на сковороді потрібно трохи довше, ніж зазвичай.

Реклама

Трапляються рецепти, де яйця грають роль сполучного інгредієнта. А сполучають вони будь-які овочі, відварене м'ясо та зелень.

У рецепті www.goodto.com використовують нут. Спробуйте замінити його консервованими кукурудзою, квасолею або горошком.

Омлет егах з нутом та кабачками

Омлет егах з нутом та кабачками
Омлет егах з нутом та кабачками

Реклама

Інгредієнти:

  • 1 цибулина, дрібно нарізана;
  • 1 кабачок, дрібно нарізаний;
  • 400 г консервованих бобових, без рідини;
  • 1 зубчик часнику, розчавлений;
  • пластівці чилі, мелений кмин, куркума, мускатний горіх;
  • тертий сир;
  • свіжа петрушка;
  • 6 великих яєць.

Як приготувати:

  1. Нагрійте масло в сковороді, додайте цибулю та обсмажуйте на середньому вогні шість-вісім хвилин або до золотаво-коричневого кольору. Додайте кабачки, збільшіть вогонь і пасеруйте дві хвилини, доки вони не стануть м'якими.
  2. Додайте бобові, часник, спеції та петрушку і смажте, помішуючи, дві хвилини.
  3. Збийте яйця з двома столовими ложками води та додайте в сковороду. Накрийте кришкою сковороду, готуйте на середньому вогні три-чотири хвилини.
  4. Посипте сиром, готуйте ще дві-три хвилини.

У Японії в омлет тамагоякі додають моркву та зелену цибулю, від чого він є дуже симпатичним, обов'язково спробуйте.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарний гороскоп
Який ти сік за знаком зодіаку?
Кавуновий
Кавуновий
Апельсиновий
Апельсиновий
Морквяний
Морквяний
Ананасовий
Ананасовий
1 /2
Дізнатися
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашній сорбет
Хакнути
Секрети грузинської кухні
Чашушулі з яловичиною
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з курячих стегон
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити майонез у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати полуницю?
Дізнатися

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти