5 рецептів для продуктів, які залежалися в холодильнику

Попри нашу обачність – не купувати зайвого та раціонально використовувати продукти, час від часу вони залишаються. Або в первісному вигляді, коли просто не встигли з'їсти овочі чи сосиски, або вже приготовані у вигляді недоїденого рису і макаронів. Із засохлого хліба можна приготувати соковиту шарлотку, а зі скислого молока, що багато хто з нас роблять постійно, насмажити оладок. 5 швидких подібних рецептів, які вас мають здивувати, дивіться нижче.
Банановий хліб
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Інгредієнти
- 2-3 стиглих банани
- 2 яйця
- 120 г масло
- 100 г сметана
- 200 г цукор
- 5 г ванільний цукор
- 350 г борошно
- 1/2 ч. л. соди
- 1/2 ч. л. солі
- 50-100 г горіхи і сухофрукти
Спосіб приготування
- Змішуємо яйця, цукор, вершкове масло і ваніль.
- Додаємо до суміші соду і сіль.
- В окремій мисці подрібнюємо банани, додаємо їх до загальної суміші.
- Подрібнюємо горіхи і сухофрукти, відправляємо в тісто.
- Додаємо борошно і сметану, перемішуємо.
- Змащуємо форму для випічки вершковим маслом і перекладаємо в неї суміш.
- Випікаємо за 170-180 градусів упродовж 1 години. Якщо бачите, що хліб занадто швидко темніє, накрийте фольгою.
- Вимикаємо духовку і залишаємо хліб остигати разом з нею на 10-15 хвилин, після чого витягуємо і даємо охолонути ще 20-30 хвилин.
- Ріжемо банановий хліб шматочками.
- Можна намазати вершковим маслом, збитими вершками, сметаною або грецьким йогуртом.
Запіканка з макаронів із сосисками
Інгредієнти
- 350 г макарони
- 2 шт. яйця
- 200 г сосиски
- 150 г твердий сир
- 80 мл молоко
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Макарони відварити, сосиски нарізати.
- Змішати яйця, молоко, тертий сир і спеції за смаком.
- Форму змастити вершковим маслом. Викласти макарони, залити молочною сумішшю. Потім викласти сосиски.
- Зверху, за бажанням, прикрасити тертим сиром, зеленню.
- Випікати 15-20 хвилин за 180 градусів.
Оладки на кефірі та дріжджах
Інгредієнти
- 1 склянка кефіру або молока
- 1 яйце
- 2-3 г сухих дріжджів (1 ч. л.) або 15 г свіжих
- 1/3 ч. л. солі
- 1/2 ст. л. цукру
- 1,5 склянки борошна
- олія для смаження
Спосіб приготування
- Перемішати просіяне борошно, підігрітий кефір і дріжджі, щоб вийшло тісто консистенції густої сметани. Накрити кришкою або серветкою і поставити підходити в тепле місце приблизно на 30-40 хвилин.
- У тісто додати яйце, сіль і цукор. Знову добре перемішати і залишити на 15-20 хвилин.
- Змочуючи столову ложку у воді, викласти дріжджове тісто на гарячу сковороду з олією. Обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору.
- Перекласти на тарілку. Подавати пишні дріжджові оладки з варенням, згущеним молоком, медом або просіяною цукровою пудрою.
Пиріг із сиром і сосисками
Інгредієнти
- по 3 шт. яйця, сосиски
- 80 г сиру твердого
- 100 г сметани
- 1 ч. л. розпушувача
- 100-150 г борошна
- зелень, чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Яйця, сметану, сіль, розпушувач, перець змішати, додати борошно, перемішати.
- Всипати зелень, натертий сир і сосиски, порізані кружальцями, вимішати.
- Запікати 30 хвилин за 190 градусів.
7 несподіваних страв зі звичайними сосисками
Сирно-рисова запіканка
Інгредієнти
- 750 г сир
- 150 г відварений рис
- 100 г сметана
- 3 шт. яйця
- 130 г цукор
- сіль, ванільний цукор, родзинки – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати сир, сметану, яйце, сіль і ванільний цукор, пробити блендером до однорідності.
- Додати рис, перемішати. Додати родзинки, перемішати.
- Окремо 2 яйця збити з цукром 3-4 хвилини.
- З'єднати дві маси, перемішати.
- Форму застелити пергаментом, вилити тісто і випікати за 180 градусів близько 1 години.
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