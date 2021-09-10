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5 рецептів для продуктів, які залежалися в холодильнику

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
10 вересня, 12:43
В закладинки
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Сосиски можуть отримати друге життя в пирозі з сиром, макарони можна перетворити на ситну запіканку, недоїдений рис запекти із сиром, а з бананами можна зробити десертний хліб з цукатами
Банановий хліб
Банановий хліб / Фото: instagram.com/cottercrunch/

Попри нашу обачність – не купувати зайвого та раціонально використовувати продукти, час від часу вони залишаються. Або в первісному вигляді, коли просто не встигли з'їсти овочі чи сосиски, або вже приготовані у вигляді недоїденого рису і макаронів. Із засохлого хліба можна приготувати соковиту шарлотку, а зі скислого молока, що багато хто з нас роблять постійно, насмажити оладок. 5 швидких подібних рецептів, які вас мають здивувати, дивіться нижче.

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Банановий хліб

Банановий хліб у духовці
Банановий хліб у духовці / Фото: Unsplash

Інгредієнти

  • 2-3 стиглих банани
  • 2 яйця
  • 120 г масло
  • 100 г сметана
  • 200 г цукор
  • 5 г ванільний цукор
  • 350 г борошно
  • 1/2 ч. л. соди
  • 1/2 ч. л. солі
  • 50-100 г горіхи і сухофрукти

Спосіб приготування

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  1. Змішуємо яйця, цукор, вершкове масло і ваніль.
  2. Додаємо до суміші соду і сіль.
  3. В окремій мисці подрібнюємо банани, додаємо їх до загальної суміші.
  4. Подрібнюємо горіхи і сухофрукти, відправляємо в тісто.
  5. Додаємо борошно і сметану, перемішуємо.
  6. Змащуємо форму для випічки вершковим маслом і перекладаємо в неї суміш.
  7. Випікаємо за 170-180 градусів упродовж 1 години. Якщо бачите, що хліб занадто швидко темніє, накрийте фольгою.
  8. Вимикаємо духовку і залишаємо хліб остигати разом з нею на 10-15 хвилин, після чого витягуємо і даємо охолонути ще 20-30 хвилин.
  9. Ріжемо банановий хліб шматочками.
  10. Можна намазати вершковим маслом, збитими вершками, сметаною або грецьким йогуртом.

Запіканка з макаронів із сосисками

Запіканка з макаронів з сосисками
Запіканка з макаронів з сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Інгредієнти

  • 350 г макарони
  • 2 шт. яйця
  • 200 г сосиски
  • 150 г твердий сир
  • 80 мл молоко
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

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  1. Макарони відварити, сосиски нарізати.
  2. Змішати яйця, молоко, тертий сир і спеції за смаком.
  3. Форму змастити вершковим маслом. Викласти макарони, залити молочною сумішшю. Потім викласти сосиски.
  4. Зверху, за бажанням, прикрасити тертим сиром, зеленню.
  5. Випікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

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Оладки на кефірі та дріжджах

Оладки на кефірі дріжджові
Оладки на кефірі дріжджові / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 склянка кефіру або молока
  • 1 яйце
  • 2-3 г сухих дріжджів (1 ч. л.) або 15 г свіжих
  • 1/3 ч. л. солі
  • 1/2 ст. л. цукру
  • 1,5 склянки борошна
  • олія для смаження

Спосіб приготування

  1. Перемішати просіяне борошно, підігрітий кефір і дріжджі, щоб вийшло тісто консистенції густої сметани. Накрити кришкою або серветкою і поставити підходити в тепле місце приблизно на 30-40 хвилин.
  2. У тісто додати яйце, сіль і цукор. Знову добре перемішати і залишити на 15-20 хвилин.
  3. Змочуючи столову ложку у воді, викласти дріжджове тісто на гарячу сковороду з олією. Обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору.
  4. Перекласти на тарілку. Подавати пишні дріжджові оладки з варенням, згущеним молоком, медом або просіяною цукровою пудрою.

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Пиріг із сиром і сосисками

Пиріг з сосисками і сиром
Пиріг з сосисками і сиром / Фото: instagram.com/liliia_at/

Інгредієнти

  • по 3 шт. яйця, сосиски
  • 80 г сиру твердого
  • 100 г сметани
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 100-150 г борошна
  • зелень, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця, сметану, сіль, розпушувач, перець змішати, додати борошно, перемішати.
  2. Всипати зелень, натертий сир і сосиски, порізані кружальцями, вимішати.
  3. Запікати 30 хвилин за 190 градусів.

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Сирно-рисова запіканка

Сирно-рисова запіканка
Сирно-рисова запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 750 г сир
  • 150 г відварений рис
  • 100 г сметана
  • 3 шт. яйця
  • 130 г цукор
  • сіль, ванільний цукор, родзинки – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, сметану, яйце, сіль і ванільний цукор, пробити блендером до однорідності.
  2. Додати рис, перемішати. Додати родзинки, перемішати.
  3. Окремо 2 яйця збити з цукром 3-4 хвилини.
  4. З'єднати дві маси, перемішати.
  5. Форму застелити пергаментом, вилити тісто і випікати за 180 градусів близько 1 години.

Що ще цікавого можна приготувати із сиру – дивіться 10 несподіваних рецептів тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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