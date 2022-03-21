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Янгольське печиво – простий рецепт шаруватої, маслянистої, несолодкої випічки

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МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 08:24
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Дванадцять столових ложок замороженого масла піде в тісто, перед випіканням печиво потрібно змастити топленим маслом
Янгольське печиво
Янгольське печиво / Фото: www.mashed.com

За текстурою це янголське печиво дуже схоже на британські скони. Це не десертне печиво, наприклад, як дивовижне соковите яблучне, а швидше на заміну хліба, якщо намазати паштет, або десерт, якщо їсти його з варенням.

Редактори сайту Мashed.com назвали його янгольським через ніжну та повітряну текстуру. Воно має вийти дуже шаруватим, бо масло використовується заморожене й терте.

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Янгольське печиво

Інгредієнти:

  • 1 пакет сухих дріжджів
  • 25 мл теплої води;
  • 14 ст. л. вершкового масла, замороженого;
  • 3 склянки борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • по 1 ч. л. соди, солі, цукру.
  • 1 склянка кефіру.

Рецепт розсипчастого печива, для якого не потрібні яйця, знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 210 градусів. Змастіть деко олією або застеліть пергаментом.
  2. З'єднайте дріжджі та цукор, залийте теплою водою. Перемішайте до утворення піни, залиште на 5 хвилин.
  3. Натріть заморожене вершкове масло (12 ст. л.). Решту масла розтопіть.
  4. Змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Додайте терте вершкове масло й акуратно перемішайте.
  5. Влийте дріжджову суміш та кефір. Акуратно перемішайте лопаткою.
  6. Злегка присипте робочу поверхню борошном. Викладіть тісто на робочу поверхню і акуратно розкачайте в коло завтовшки 1 см. За допомогою склянки зробіть печиво.
  7. Викладіть на підготовлене деко та змастіть розтопленим вершковим маслом. Випікайте від 13 до 15 хвилин або до золотавого кольору.

Докладніше спосіб приготування печива дивіться нижче.

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