Янгольське печиво – простий рецепт шаруватої, маслянистої, несолодкої випічки

Дванадцять столових ложок замороженого масла піде в тісто, перед випіканням печиво потрібно змастити топленим маслом

Янгольське печиво / Фото: www.mashed.com

За текстурою це янголське печиво дуже схоже на британські скони. Це не десертне печиво, наприклад, як дивовижне соковите яблучне, а швидше на заміну хліба, якщо намазати паштет, або десерт, якщо їсти його з варенням.

Редактори сайту Мashed.com назвали його янгольським через ніжну та повітряну текстуру. Воно має вийти дуже шаруватим, бо масло використовується заморожене й терте.

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Янгольське печиво

Інгредієнти:

1 пакет сухих дріжджів

25 мл теплої води;

14 ст. л. вершкового масла, замороженого;

3 склянки борошна;

2 ч. л. розпушувача;

по 1 ч. л. соди, солі, цукру.

1 склянка кефіру.

Рецепт розсипчастого печива, для якого не потрібні яйця, знайдете тут.

Як приготувати:

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Розігрійте духовку до 210 градусів. Змастіть деко олією або застеліть пергаментом. З'єднайте дріжджі та цукор, залийте теплою водою. Перемішайте до утворення піни, залиште на 5 хвилин. Натріть заморожене вершкове масло (12 ст. л.). Решту масла розтопіть. Змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Додайте терте вершкове масло й акуратно перемішайте. Влийте дріжджову суміш та кефір. Акуратно перемішайте лопаткою. Злегка присипте робочу поверхню борошном. Викладіть тісто на робочу поверхню і акуратно розкачайте в коло завтовшки 1 см. За допомогою склянки зробіть печиво. Викладіть на підготовлене деко та змастіть розтопленим вершковим маслом. Випікайте від 13 до 15 хвилин або до золотавого кольору.

Докладніше спосіб приготування печива дивіться нижче.