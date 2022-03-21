Янгольське печиво – простий рецепт шаруватої, маслянистої, несолодкої випічки

За текстурою це янголське печиво дуже схоже на британські скони. Це не десертне печиво, наприклад, як дивовижне соковите яблучне, а швидше на заміну хліба, якщо намазати паштет, або десерт, якщо їсти його з варенням.
Редактори сайту Мashed.com назвали його янгольським через ніжну та повітряну текстуру. Воно має вийти дуже шаруватим, бо масло використовується заморожене й терте.
Янгольське печиво
Інгредієнти:
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- 1 пакет сухих дріжджів
- 25 мл теплої води;
- 14 ст. л. вершкового масла, замороженого;
- 3 склянки борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- по 1 ч. л. соди, солі, цукру.
- 1 склянка кефіру.
Рецепт розсипчастого печива, для якого не потрібні яйця, знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 210 градусів. Змастіть деко олією або застеліть пергаментом.
- З'єднайте дріжджі та цукор, залийте теплою водою. Перемішайте до утворення піни, залиште на 5 хвилин.
- Натріть заморожене вершкове масло (12 ст. л.). Решту масла розтопіть.
- Змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Додайте терте вершкове масло й акуратно перемішайте.
- Влийте дріжджову суміш та кефір. Акуратно перемішайте лопаткою.
- Злегка присипте робочу поверхню борошном. Викладіть тісто на робочу поверхню і акуратно розкачайте в коло завтовшки 1 см. За допомогою склянки зробіть печиво.
- Викладіть на підготовлене деко та змастіть розтопленим вершковим маслом. Випікайте від 13 до 15 хвилин або до золотавого кольору.
Докладніше спосіб приготування печива дивіться нижче.