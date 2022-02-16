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Що їли козаки перед битвами – 6 адаптованих рецептів і вони дивують

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 лютого, 12:28
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По-перше, козаки забезпечували себе їжею самі, вирощували і вигодовували практично все. По-друге, в їхньому раціоні були присутні і шафран, і оливкова олія, і марципан, і каракатиці
Що їли козаки перед битвами – адаптовані рецепти
Що їли козаки перед битвами – адаптовані рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Про одну таку страву – шпундру з буряка та м'яса – ми розповідали. Шпундра була згадана в "Енеїді" Котляревського.

Цей матеріал заснований на щоденниках гетьманів Михайла Ханенка та Данила Апостола, письменника Якова Маркевича.

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Люди свого часу авторитетні та далеко небідні. Можна припустити, що такий розкішний раціон був у високих чинів.

Крім домашньої ковбаси з баранини, козаки їли осетрину, причому перед приготуванням замочували її у воді щонайменше на добу. Потім тримали на льоду. У нашому випадку можна взяти іншу рибу.

Варто сказати, що і фрикасе теж готували. Тільки використовували не звичну для нас курку, а баранину. Її тушкували в соусі з бульйону, яєчних жовтків та сметани.

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Адаптовані рецепти страв, які їли козаки Запорізької Січі

Ковбаса з баранини

Ковбасу готували з баранини з додаванням гвоздики та вина у фарш
Ковбасу готували з баранини з додаванням гвоздики та вина у фарш / Фото: Depositphotos

Взяти задні стегна барана, прибрати жили. Порізати м'ясо дрібно, посолити, поперчити, додати гвоздику, влити келих рейнського вина (будь-якого вина, швидше, червоного).

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Начинити кишки, які перед тим вичистити та промити водою.

Маринована осетрина з імбиром та розмарином

Осетра маринували у спеціях, а потім тримали на льоду до 4 місяців
Осетра маринували у спеціях, а потім тримали на льоду до 4 місяців / Фото: www.alimentarium.org

Осетра замочити у воді на добу та більше. Нарізати на великі шматки, злегка посолити і варити в оцті. Трохи не доваривши, вийняти з оцту і остудити.

У діжці на дно викласти шар цибулі, порізаної кільцями, посипати розмарином, імбиром та іншими спеціями за бажанням.

Покласти шар осетрини і знову корінням (спеціями) посипати, далі шар цибулі та спеції. Так чергувати шари.

Залити оцтом і поставити на лід на 4 місяці. Потім дістати осетрину та цибулю, обтерти (рибу), а розчин вилити. Рибу та цибулю знову викласти шарами, залити свіжим оцтом.

А як приготувати українські вареники-гіганти, вони називаються гилуни, дізнаєтесь тут.

Фрикасе з баранячих ніжок

З баранини (ніжок) готували фрикасе зі сметанним соусом
З баранини (ніжок) готували фрикасе зі сметанним соусом / Фото: Инстаграм

Відварити баранячі ніжки, обсмажити в олії з перцем, додавши дрібно нарізану петрушку та печериці.

Фрикасе супроводжувалося соусом з трьох жовтків, які збивались зі сметаною та соком (бульйоном). Його треба було трохи проварити.

Каракатиця, обсмажена в оливковій олії з цибулею

Каракатицю тушкували у вині з родзинками
Каракатицю тушкували у вині з родзинками / Фото: instagram.com/azian__store/

Каракатицю відварити, порізати. Окремо нарізати цибулю і обсмажити в оливковій олії.

До смаженої цибулі покласти порізану каракатицю, налити вина, додати родзинки. Приварити та подавати на стіл.

Марципан

У марципан, крім мигдалю та цукру, додавали яєчні білки, а потім запікали
У марципан, крім мигдалю та цукру, додавали яєчні білки, а потім запікали / Фото: freepik.com

Потрібно 225 г мигдалю (пів фунту), 140 г цукру (36 золотників) і подрібнити їх.

Додати 2 білки, цитуємо, від курячих яєць – все добре перемішати. Розділити суміш на частини, надати форму та запекти.

Квас

Хліб для квасу готували на сушеному щавлі та оцті
Хліб для квасу готували на сушеному щавлі та оцті / Фото: Depositphotos

Взяти щавель і, висушивши стовпці (стебла), просіяти через сито. Замісити на міцному оцті, зробити хлібець і випікати в печі як завжди.

Цей випечений хлібець розламати на шматки, вкласти в діжку та залити, наприклад: суслом із солоду або березовим соком, залишками пива з діжки, квасом або іншим, але кислим.

Потім, як ми розуміємо, слід залишити майбутній квас на кілька днів до готовності.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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