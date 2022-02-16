Що їли козаки перед битвами – 6 адаптованих рецептів і вони дивують

Про одну таку страву – шпундру з буряка та м'яса – ми розповідали. Шпундра була згадана в "Енеїді" Котляревського.
Цей матеріал заснований на щоденниках гетьманів Михайла Ханенка та Данила Апостола, письменника Якова Маркевича.
Люди свого часу авторитетні та далеко небідні. Можна припустити, що такий розкішний раціон був у високих чинів.
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Крім домашньої ковбаси з баранини, козаки їли осетрину, причому перед приготуванням замочували її у воді щонайменше на добу. Потім тримали на льоду. У нашому випадку можна взяти іншу рибу.
Варто сказати, що і фрикасе теж готували. Тільки використовували не звичну для нас курку, а баранину. Її тушкували в соусі з бульйону, яєчних жовтків та сметани.
Адаптовані рецепти страв, які їли козаки Запорізької Січі
Ковбаса з баранини
Взяти задні стегна барана, прибрати жили. Порізати м'ясо дрібно, посолити, поперчити, додати гвоздику, влити келих рейнського вина (будь-якого вина, швидше, червоного).
Начинити кишки, які перед тим вичистити та промити водою.
Маринована осетрина з імбиром та розмарином
Осетра замочити у воді на добу та більше. Нарізати на великі шматки, злегка посолити і варити в оцті. Трохи не доваривши, вийняти з оцту і остудити.
У діжці на дно викласти шар цибулі, порізаної кільцями, посипати розмарином, імбиром та іншими спеціями за бажанням.
Покласти шар осетрини і знову корінням (спеціями) посипати, далі шар цибулі та спеції. Так чергувати шари.
Залити оцтом і поставити на лід на 4 місяці. Потім дістати осетрину та цибулю, обтерти (рибу), а розчин вилити. Рибу та цибулю знову викласти шарами, залити свіжим оцтом.
А як приготувати українські вареники-гіганти, вони називаються гилуни, дізнаєтесь тут.
Фрикасе з баранячих ніжок
Відварити баранячі ніжки, обсмажити в олії з перцем, додавши дрібно нарізану петрушку та печериці.
Фрикасе супроводжувалося соусом з трьох жовтків, які збивались зі сметаною та соком (бульйоном). Його треба було трохи проварити.
Каракатиця, обсмажена в оливковій олії з цибулею
Каракатицю відварити, порізати. Окремо нарізати цибулю і обсмажити в оливковій олії.
До смаженої цибулі покласти порізану каракатицю, налити вина, додати родзинки. Приварити та подавати на стіл.
Марципан
Потрібно 225 г мигдалю (пів фунту), 140 г цукру (36 золотників) і подрібнити їх.
Додати 2 білки, цитуємо, від курячих яєць – все добре перемішати. Розділити суміш на частини, надати форму та запекти.
Квас
Взяти щавель і, висушивши стовпці (стебла), просіяти через сито. Замісити на міцному оцті, зробити хлібець і випікати в печі як завжди.
Цей випечений хлібець розламати на шматки, вкласти в діжку та залити, наприклад: суслом із солоду або березовим соком, залишками пива з діжки, квасом або іншим, але кислим.
Потім, як ми розуміємо, слід залишити майбутній квас на кілька днів до готовності.