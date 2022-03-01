Що готувати в березні – рецепт теплого пряного салату з моркви

Це індійська страва. Готується не лише з моркви, а й з капусти та навіть манго. Червоний мелений перець у салат додавайте за смаком

Морквяний самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

Теплі салати бувають різними. Одні – ситні, як льєжський, який цілком замінить обід. Бувають дуже прості в приготуванні та навіть корисні з овочів.

Моркву для самбара краще натерти крупно, рецепт розрахований на склянку овочів.

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Ідеально, якщо будуть зерна гірчиці, але будь-яка інша теж підійде

Морква, як радять на сайті Spiceupthecurry.com, має лишатися щільною, але м'якою водночас. Іншими словами – має хрумтіти.

Морквяний самбар

Морквяний самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Інгредієнти:

1 ст. л. олії;

¼ ч. л. насіння гірчиці або будь-якої гірчиці;

1 ч. л. кунжут;

червоний мелений перець – за смаком;

1 склянка тертої моркви;

сіль за смаком;

¼ ч. л. лимонного соку.

Рецепт красивих морквяних оладок знайдете тут.

Як приготувати:

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