Домашня ковбаса зі свинини – формується та готується у харчовій плівці

Для домашніх заготівель, у нашому випадку ковбаси, не обов'язково використовувати натуральну оболонку, харчова плівка підійде цілком. Як зробити ніжні курячі сосиски в рукаві для запікання, ми публікували.
Для цієї ковбаси потрібна свинина середньої жирності, за бажання можна додати трохи яловичини.
Чим ретельніше подрібните м'ясо, тим соковитішою буде ковбаса.
Далі по темі
Зберігати ковбасу у плівці можна у холодильнику 5-7 днів або трохи довше в морозилці.
Рецепт з каналу Milenia Кулінарні рецепти.
Домашня ковбаса зі свинини
Інгредієнти:
- 1 кг свинини середньої жирності;
- 500 г яловичини;
- 1 ст. л. сухого часнику;
- 20 г сухого молока;
- 25 г нітритної солі;
- 1 ч. л. цукру;
- по 1/2 ч. л. меленого перцю, мускатного горіха.
Тут дізнаєтеся, як зробити смачну шинку з маринованими огірками, яка буде готова за вісім годин.
Як приготувати:
- М'ясо нарізати тонкими смужками та ретельно подрібнити ножем.
- З'єднати всі спеції та сухе молоко, перемішати. Додати до м'яса. Перемішати фарш.
- Перекласти в ємність і залишити щонайменше на дві години в холодильнику.
- Сформувати ковбасу та щільно загорнути в плівку. Загортати в один бік, щоб утворився кут плівки.
- Ниткою зв'язати кінці плівки та обв'язати по периметру заготовки. Залишити на 25-30 хвилин.
- Запікати за 80-85 градусів до трьох годин, залежно від діаметра ковбаси. Готова ковбаса має бути 70-72 градуси всередині.
- Дати охолонути за кімнатної температури, прибрати в холодильник на кілька годин.