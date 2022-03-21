Домашня ковбаса зі свинини – формується та готується у харчовій плівці

Для цієї ковбаси потрібна свинина середньої жирності, за бажання можна додати трохи яловичини

Домашня ковбаса / Фото: Инстаграм

Для домашніх заготівель, у нашому випадку ковбаси, не обов'язково використовувати натуральну оболонку, харчова плівка підійде цілком. Як зробити ніжні курячі сосиски в рукаві для запікання, ми публікували.

Для цієї ковбаси потрібна свинина середньої жирності, за бажання можна додати трохи яловичини.

Реклама

Чим ретельніше подрібните м'ясо, тим соковитішою буде ковбаса.

Зберігати ковбасу у плівці можна у холодильнику 5-7 днів або трохи довше в морозилці.

Рецепт з каналу Milenia Кулінарні рецепти.

Реклама

Домашня ковбаса зі свинини

Домашня ковбаса зі свинини / Фото: Milenia КулинарныеPецепты

Інгредієнти:

1 кг свинини середньої жирності;

500 г яловичини;

1 ст. л. сухого часнику;

20 г сухого молока;

25 г нітритної солі;

1 ч. л. цукру;

по 1/2 ч. л. меленого перцю, мускатного горіха.

Тут дізнаєтеся, як зробити смачну шинку з маринованими огірками, яка буде готова за вісім годин.

Реклама

Як приготувати: