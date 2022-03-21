Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Домашня ковбаса зі свинини – формується та готується у харчовій плівці

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 14:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для цієї ковбаси потрібна свинина середньої жирності, за бажання можна додати трохи яловичини
Домашня ковбаса
Домашня ковбаса / Фото: Инстаграм

Для домашніх заготівель, у нашому випадку ковбаси, не обов'язково використовувати натуральну оболонку, харчова плівка підійде цілком. Як зробити ніжні курячі сосиски в рукаві для запікання, ми публікували.

Для цієї ковбаси потрібна свинина середньої жирності, за бажання можна додати трохи яловичини.

Реклама

Чим ретельніше подрібните м'ясо, тим соковитішою буде ковбаса.

Зберігати ковбасу у плівці можна у холодильнику 5-7 днів або трохи довше в морозилці.

Рецепт з каналу Milenia Кулінарні рецепти.

Реклама

Домашня ковбаса зі свинини

Домашня ковбаса зі свинини
Домашня ковбаса зі свинини / Фото: Milenia КулинарныеPецепты

Інгредієнти:

  • 1 кг свинини середньої жирності;
  • 500 г яловичини;
  • 1 ст. л. сухого часнику;
  • 20 г сухого молока;
  • 25 г нітритної солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • по 1/2 ч. л. меленого перцю, мускатного горіха.

Тут дізнаєтеся, як зробити смачну шинку з маринованими огірками, яка буде готова за вісім годин.

Реклама

Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати тонкими смужками та ретельно подрібнити ножем.
  2. З'єднати всі спеції та сухе молоко, перемішати. Додати до м'яса. Перемішати фарш.
  3. Перекласти в ємність і залишити щонайменше на дві години в холодильнику.
  4. Сформувати ковбасу та щільно загорнути в плівку. Загортати в один бік, щоб утворився кут плівки.
  5. Ниткою зв'язати кінці плівки та обв'язати по периметру заготовки. Залишити на 25-30 хвилин.
  6. Запікати за 80-85 градусів до трьох годин, залежно від діаметра ковбаси. Готова ковбаса має бути 70-72 градуси всередині.
  7. Дати охолонути за кімнатної температури, прибрати в холодильник на кілька годин.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Бери з собою
Продукти "тривожної валізки"
Сухофрукти
Сухофрукти
Чайна суміш
Чайна суміш
Консерви
Консерви
В'ялене м'ясо
В'ялене м'ясо
Горіхи
Горіхи
1 /2
Більше продуктів
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зберігати курку без холодильника
Хакнути
Українські рецепти
Що їли козаки перед битвами
Готувати для ЗСУ!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти