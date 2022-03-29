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Джеймі Олівер спік пампушки і поділився їхнім рецептом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 березня, 15:20
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У такий кулінарний спосіб він підтримав нашу країну. Тісто Джеймі розстоюється двічі – спочатку в холодильнику, потім – у теплі
Рецепт пампушок від Джеймі Олівера
Рецепт пампушок від Джеймі Олівера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Jamie Oliver

Тепер у нас є факт – Джеймі Олівер з українською кухнею знайомий та віртуозно вміє готувати не лише чудові сімейні вечері.

Знайомство це він розпочав з одних з найяскравіших представниць нашої кухні – пампушок. Процес приготування випічки записано в рамках масштабного проєкту #cookforukraine.

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Джеймі радить вистоювати тісто двічі. Спочатку в холодильнику, потім, коли все борошно потрапить в опару, потримати його в теплі.

Пампушки від Джеймі Олівера

Пампушки від Джеймі Олівера
Пампушки від Джеймі Олівера / Фото: Jamie Oliver

Інгредієнти:

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  • 15 г свіжих дріжджів або 7 г сухих активних дріжджів;
  • 1 ч. л. цукрової пудри;
  • 225 мл теплої води;
  • 400 г борошна;
  • дрібка солі;
  • 3 ст. л. вершкового масла + для змащування;
  • 20 г подрібненого часнику;
  • свіжа петрушка та кріп;
  • 1 збите яйце для змащування.

Пампушки можна приготувати на воді. Рецепт, який знайдете тут, підходить для тих, хто постує.

Як приготувати:

  1. Розчиніть дріжджі та цукор у теплій воді. Додайте 200 г борошна і добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч.
  2. Додайте решту борошна та сіль. Замішуйте тісто на добре посипаній борошном поверхні, доки воно не стане гладким і легко відокремлюватися від рук.
  3. Розділіть тісто на 8 частин і сформуйте пампушки. Покладіть їх поруч на змащене олією деко, накрийте і знову дайте піднятися в теплому місці, доки вони не збільшаться вдвічі.
  4. Змішайте розтоплене масло, подрібнений часник з невеликою кількістю солі та нарізаною зеленню, дайте трохи настоятися.
  5. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  6. Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте 20-25 хвилин або до утворення скоринки. Змастіть маслом.

Як вправно Джеймі впорався з нашими пампушками – дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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