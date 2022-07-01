Борщ можуть занести до списку ЮНЕСКО – з якою їжею опиниться поряд і які переваги (фото)

Через війну претенденство розглянуть терміново 1 липня. Борщ може отримати статус нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони

Український борщ може потрапити до списку ЮНЕСКО / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, суперечки на тему "чий борщ?", схоже, зійдуть нанівець. Як повідомляє перша заступниця міністра іноземних МЗС України Еміне Джапарова, наш наваристий занесуть до списку ЮНЕСКО.

Попри те, що борщ буде особливою спадщиною, яка "вимагає термінової охорони", вирішили розібратися – в чому його переваги.

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Їжі в списку ЮНЕСКО чимало, але ми свідомо вибрали абсолютно не схожу ні за консистенцією, ні за смаком з нашим борщем. Це гостра корейська капуста кімчі, узбецький плов та неаполітанська піца.

Корейська кімчі. Гостро, нестерпно гостро

Кімчі, корейська закуска

Кімчі готують з квашеної пекінської капусти, щедро приправляючи червоним перцем, соком цибулі та імбиром. Але для корейців така їжа – звична справа, вони на генетичному рівні обожнюють усе, що максимально гостре.

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Це ферментований продукт, тобто той, який отримуємо в результаті сквашування. Так утворюються лактобактерії – вони підтримують роботу кишечника в тонусі й витісняють з нього "своїх поганих братів".

Але мінус кімчі – велика кількість гострих приправ. А це травми для слизових ШКТ. У великих кількостях ця капуста "б'є" по підшлунковій залозі та сприяє розвитку діабету.

Які переваги у борщу?

Овочі. Багато овочів. Чого тільки квасоля варта? Один з найкращих рослинних білків. Щодо капусти, то тут важливо пам'ятати – вона має трохи хрумтіти в роті. А отже, капуста не переварилася в процесі приготування й зберегла всі свої вітаміни, а звідси – корисні якості.

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Плов. Гордість узбецька, нещастя шлункове

Плов у казані зі свининою

Ситно і смачно. Напевно, все.

По-перше, рис – це швидкі вуглеводи, для фігури вони шкідливі. По-друге, це все ускладнює наявність м'яса. Організму завжди важко справлятися з таким поєднанням продуктів. Бажано забути про плов, якщо у вас загострення виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Щодо баранини, хоч вона й не жирніша за свинину, але зловживати нею не варто людям з проблемами ШКТ.

Які переваги у борщу?

Якщо в класичному узбецькому плові ми використовуємо баранину, то з борщем – справа смаку. Свинина, яловичина, курка – в ньому все добре.

Але радять готувати борщ на овочевому бульйоні, а потім додавати вже готове м'ясо. Так корисніше. Казати, що коли ви варите м'ясний бульйон, то його обов'язково треба злити й проварювати м'ясо знову, буде зайвим.

Як приготувати борщ на м'ясі півня – дізнаєтеся в цьому матеріялі.

Неаполітанська піца. Гармонія кольору і смаку

Неаполітанська піца

У неаполітанської піци прекрасно все, починаючи від складу й закінчуючи її зовнішнім виглядом. Але тут мають виступити борці за красиву фігуру, мовляв, від піци бажано відмовитися, адже це фастфуд. І так, і ні.

Якщо це правильна піца, тобто її основа спечена не з борошна вищого ґатунку, а з цільнозернового, то боятися не варто.

До того ж в неаполітанській піці присутні моцарела, помідори, базилік, оливкова олія – ​​чудове та корисне поєднання.

Які переваги у борщу?

Тут складніше, ніж із кімчі та узбецьким пловом. Шкідливого в неаполітанській піці практично немає. Але ми українці й завжди захищатимемо борщ.

Начинка у цій піці прекрасна. І нехай пробачать нас італійці – забудьте про корж і ваша фігура стане кращою.

До речі, величезний внесок у просуванні борщу зробив Євген Клопотенко. Дуже радимо спробувати холодний буряковий за його рецептом.