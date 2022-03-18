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Хрусткий хліб у рукаві для запікання – рецепт та особливості приготування

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МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 15:04
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Попри те, що хліб запікається у рукаві, потрібна текстура у нього буде – так запевняє авторка цього рецепта
Домашній хліб
Домашній хліб / Фото: Pixabay

Сьогодні домашній хліб можна зробити у кілька способів. Без вистоювання тіста і з чотирьох інгредієнтів, як ірландський содовий, а є хліб з традиційним процесом приготування.

За рахунок того, що хліб випікається у рукаві, він буде дуже ніжним усередині. І разом з цим, у нього буде улюблена нами хрумка скоринка.

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Щоб не забити тісто борошном, змастіть руки олією.

Рецепт на каналі Калніна Наталія подивилися і точно відтворили понад 2.5 мільйонів людей.

Домашній хліб

Домашній хліб
Домашній хліб / Фото: Pixabay

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Інгредієнти:

  • вода – 400 мл;
  • цукор – 1 ч. л.:
  • дріжджі свіжі – 25 г (або сухі 11 г);
  • сіль – 1,5 ч. л.;
  • борошно – 600 г;
  • олія – 3 ст. л. та для замісу 2 ст. л.

Як приготувати відомий вовняний хліб – дізнаєтесь тут.

Спосіб приготування:

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  1. Дріжджі розчинити у теплій воді. Залишити на 10-15 хвилин до отримання реакції.
  2. Додати сіль та олію, перемішати. Додати просіяне борошно і замісити тісто. Спочатку в мисці, потім – на столі руками. Щоб не забити тісто борошном, змастіть руки олією.
  3. Вимішувати 3-4 хвилини, прибрати під плівку в тепле місце на годину.
  4. Обім'яти та залишити для другого підйому на 30 хвилин.
  5. на столі з тіста зробити прямокутник і загорнути в рулет.
  6. Закріпити краї, перевернути швом донизу і зробити кілька неглибоких надрізів зверху.
  7. У рукав для запікання покласти заготівлю, зав'язати рукав. Залишити на 15 хвилин.
  8. Випікати за 180 градусів 50-60 хвилин.
  9. Витягнути з рукава та накрити рушником.

Як правильно замішувати тісто для цього хліба – дивіться у відео.

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