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Хрустящий хлеб в рукаве для запекания – рецепт и особенности приготовления

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18 марта, 15:04
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Несмотря на то, что хлеб запекается в рукаве, нужная текстура у него будет – так уверяет автор этого рецепта
Домашний хлеб
Домашний хлеб / Фото: Pixabay

Сегодня домашний хлеб можно сделать несколькими способами. Без расстойки теста и из четырех ингредиентов, как ирландский содовый, а есть хлеб с традиционным процессом приготовления.

За счет того, что хлеб выпекается в рукаве, он будет очень нежным внутри. И вместе с этим, у него будет любимая нами хрустящая корочка.

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Чтобы не забить тесто мукой, смажьте руки растительным маслом.

Рецепт на канале Калнина Наталья посмотрели и наверняка воспроизвели более 2.5 миллионов человек.

Домашний хлеб

Домашний хлеб
Домашний хлеб / Фото: Pixabay

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Ингредиенты:

  • вода – 400 мл;
  • сахар – 1 ч. л.:
  • дрожжи свежие – 25 г (или сухие 11 г);
  • соль – 1,5 ч. л.;
  • мука – 600 г;
  • растительное масло – 3 ст. л. и для замеса 2 ст. л.

Как приготовить известный шерстяной хлеб – узнаете здесь.

Способ приготовления:

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  1. Дрожжи растворить в теплой воде. Оставить на 10-15 минут до получения реакции.
  2. Добавить соль и растительное масло, перемешать. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Сначала в миске, затем – на столе руками. Чтобы не забить тесто мукой, смажьте руки растительным маслом.
  3. Вымешивать 3-4 минуты, убрать под пленку в теплое место на один час.
  4. Обмять и оставить для второго подъема на 30 минут.
  5. на столе из теста сделать прямоугольник и завернуть в рулет.
  6. Закрепить края, перевернуть швом вниз и сделать несколько неглубоких надрезов сверху.
  7. В рукав для запекания положить заготовку, завязать рукав. Оставить на 15 минут.
  8. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.
  9. Вытянуть из рукава и накрыть полотенцем.

Как правильно замешивать тесто для этого хлеба – смотрите в видео.

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