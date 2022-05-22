Як готують курча тапака грузини та які секрети страви приховують

Одне з найкрасивіших і порівняно простих у приготуванні страв грузинської кухні – курча тапака або, як часто його називають, курча табака.
У грузинів є свої секрети для кожної страви, це стосується хачапурі, звичайно ж, вони існують і для курчати тапака.
Соус для курчати універсальний. У ньому він маринуватиметься, з ним же готова страва подається. У соусі є дуже багато часнику. Ціла голівка. Смачніше буде, коли потовкти його у ступці із сіллю.
Важливо правильно обробити курча. Отже, на крилах потрібно обрізати перші дві фаланги. Не забудьте обрізати шию та гузку. Так обов'язково роблять у Грузії.
І запам'ятаймо, відбивати м'ясо не потрібно, надати тушці пласкості треба лише руками.
Обов'язково спробуйте наваристий квасоляний суп шешамаді, він підійде на обід та вечерю.
Рецепт з каналу КУХНЯ З АКЦЕНТОМ.
Курча тапака, грузинський рецепт
Інгредієнти:
- курча – по 700 г.
Для маринаду:
- аджика – 4 ч. л.;
- голівка часнику;
- лимон – 1 великий або 2 маленькі.
Як приготувати:
- Весь часник подрібнити у ступці з чайною ложкою солі. Додати аджику та сік одного лимона, перемішати.
- Додати ложку олії та знову перемішати.
- Обробити курча, ретельно обмазати маринадом. Посипати сіллю.
- Дуже добре розігріти сковороду з олією. Відправити курча грудкою в сковороду. Поставити тарілку, зверху – вантаж, каструлю з водою. Смажити 5 хвилин. Перевернути на інший бік.
- Знову ретельно обмазати соусом, перевернути та готувати під пресом. Тепер потрібно зменшити вогонь та додати трохи вершкового масла.
- Забрати вантаж і знову обмазати соусом. Смажити до готовності вже без пресу.
Побачити всі тонкощі приготування цієї страви можна у відео.
Усі секрети та вдалий рецепт харчо знайдете тут.