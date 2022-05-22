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Як готують курча тапака грузини та які секрети страви приховують

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 травня, 12:18
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М'ясо можна замаринувати на ніч, а можна на пів години. Щоб курча не підгоріло, на його крилах потрібно обрізати дві перші фаланги
Як приготувати курча тапака
Як приготувати курча тапака

Одне з найкрасивіших і порівняно простих у приготуванні страв грузинської кухні – курча тапака або, як часто його називають, курча табака.

У грузинів є свої секрети для кожної страви, це стосується хачапурі, звичайно ж, вони існують і для курчати тапака.

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Соус для курчати універсальний. У ньому він маринуватиметься, з ним же готова страва подається. У соусі є дуже багато часнику. Ціла голівка. Смачніше буде, коли потовкти його у ступці із сіллю.

Важливо правильно обробити курча. Отже, на крилах потрібно обрізати перші дві фаланги. Не забудьте обрізати шию та гузку. Так обов'язково роблять у Грузії.

І запам'ятаймо, відбивати м'ясо не потрібно, надати тушці пласкості треба лише руками.

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Обов'язково спробуйте наваристий квасоляний суп шешамаді, він підійде на обід та вечерю.

Рецепт з каналу КУХНЯ З АКЦЕНТОМ.

Курча тапака, грузинський рецепт

Курча тапака, грузинський рецепт
Курча тапака, грузинський рецепт

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Інгредієнти:

  • курча – по 700 г.

Для маринаду:

  • аджика – 4 ч. л.;
  • голівка часнику;
  • лимон – 1 великий або 2 маленькі.

Як приготувати:

  1. Весь часник подрібнити у ступці з чайною ложкою солі. Додати аджику та сік одного лимона, перемішати.
  2. Додати ложку олії та знову перемішати.
  3. Обробити курча, ретельно обмазати маринадом. Посипати сіллю.
  4. Дуже добре розігріти сковороду з олією. Відправити курча грудкою в сковороду. Поставити тарілку, зверху – вантаж, каструлю з водою. Смажити 5 хвилин. Перевернути на інший бік.
  5. Знову ретельно обмазати соусом, перевернути та готувати під пресом. Тепер потрібно зменшити вогонь та додати трохи вершкового масла.
  6. Забрати вантаж і знову обмазати соусом. Смажити до готовності вже без пресу.

Побачити всі тонкощі приготування цієї страви можна у відео.

Усі секрети та вдалий рецепт харчо знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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