Как готовят цыпленка тапака грузины и какие секреты блюда скрывают

Одно из самых красивых и сравнительно простых в приготовлении блюд грузинской кухни – цыпленок тапака или, как часто его называют, цыпленок табака.
У грузин есть свои секреты для каждого блюда, это касается хачапури, конечно же, они существуют и для цыпленка тапака.
Соус для цыпленка универсальный. В нем он будет мариноваться, с ним же готовое блюдо подается. В соусе есть очень много чеснока. Целая головка. Вкуснее будет, когда истолочь его в ступке с солью.
Немаловажно правильно разделать цыпленка. Итак, на крыльях нужно обрезать первые две фаланги. Не забудьте обрезать шею и гузку. Так обязательно поступают в Грузии.
И запомним, отбивать мясо не нужно, делать тушку плоской нужно только руками.
Обязательно попробуйте наваристый фасолевый суп шешамади, он хорош на обед и ужин.
Рецепт с канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.
Цыпленок тапака, грузинский рецепт
Ингредиенты:
- цыпленок – по 700 г.
Для маринада:
- аджика – 4 ч. л.;
- головка чеснока;
- лимон – 1 большой или 2 маленьких.
Как приготовить:
- Весь чеснок измельчить в ступке с чайной ложкой соли. Добавить аджику и сок одного лимона, перемешать.
- Добавить ложку растительного масла и снова перемешать.
- Разделать цыпленка, тщательно обмазать маринадом. Посыпать солью.
- Очень хорошо разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Отправить цыпленка грудкой в сковороду. Поставить тарелку, сверху – груз, кастрюлю с водой. Жарить 5 минут. Перевернуть на другую сторону.
- Снова тщательно обмазать соусом, перевернуть и готовить под прессом. Теперь нужно уменьшить огонь и добавить немного сливочного масла.
- Убрать груз и снова обмазать соусом. Жарить до готовности уже без пресса.
Увидеть все тонкости приготовления этого блюда можно в видео.
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