Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Как в детстве

Польская кухня

Десерт Королевы

Блины из картошки

Чай из сирени

Маринуем редиску
СЕГОДНЯ Еда

Как готовят цыпленка тапака грузины и какие секреты блюда скрывают

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 12:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мясо можно замариновать на ночь, а можно на полчаса. Чтобы цыпленок не подгорел, на его крыльях нужно обрезать две первых фаланги
Как приготовить цыпленка тапака
Как приготовить цыпленка тапака

Одно из самых красивых и сравнительно простых в приготовлении блюд грузинской кухни – цыпленок тапака или, как часто его называют, цыпленок табака.

У грузин есть свои секреты для каждого блюда, это касается хачапури, конечно же, они существуют и для цыпленка тапака.

Реклама

Соус для цыпленка универсальный. В нем он будет мариноваться, с ним же готовое блюдо подается. В соусе есть очень много чеснока. Целая головка. Вкуснее будет, когда истолочь его в ступке с солью.

Немаловажно правильно разделать цыпленка. Итак, на крыльях нужно обрезать первые две фаланги. Не забудьте обрезать шею и гузку. Так обязательно поступают в Грузии.

И запомним, отбивать мясо не нужно, делать тушку плоской нужно только руками.

Реклама

Обязательно попробуйте наваристый фасолевый суп шешамади, он хорош на обед и ужин.

Рецепт с канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.

Цыпленок тапака, грузинский рецепт

Цыпленок тапака, грузинский рецепт
Цыпленок тапака, грузинский рецепт / Фото: Инстаграм

Реклама

Ингредиенты:

  • цыпленок – по 700 г.

Для маринада:

  • аджика – 4 ч. л.;
  • головка чеснока;
  • лимон – 1 большой или 2 маленьких.

Как приготовить:

  1. Весь чеснок измельчить в ступке с чайной ложкой соли. Добавить аджику и сок одного лимона, перемешать.
  2. Добавить ложку растительного масла и снова перемешать.
  3. Разделать цыпленка, тщательно обмазать маринадом. Посыпать солью.
  4. Очень хорошо разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Отправить цыпленка грудкой в сковороду. Поставить тарелку, сверху – груз, кастрюлю с водой. Жарить 5 минут. Перевернуть на другую сторону.
  5. Снова тщательно обмазать соусом, перевернуть и готовить под прессом. Теперь нужно уменьшить огонь и добавить немного сливочного масла.
  6. Убрать груз и снова обмазать соусом. Жарить до готовности уже без пресса.

Увидеть все тонкости приготовления этого блюда можно в видео.

Все секреты и отличный рецепт харчо найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Не каждый знает
Блюда из одуванчиков
Готовить
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Узнать
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить мясо в рационе?
Узнать
Подборка блюд
Что приготовить из кабачков
Рецепты
Секреты свежести
Как хранить грибы?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять