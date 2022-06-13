Як помити курку перед приготуванням і чи треба це робити

Якщо овочі потрібно зварити правильно, щоб не зіпсувати, наприклад, салат з ними, що казати про м'ясо. У нашому випадку – курку.
Головна небезпека цього продукту – бактерії, що живуть на тушці.
Більшість експертів сходяться в одному: мити курку – наражати на отруєння свій організм, адже ми збільшуємо площу проживання сальмонели. Тим паче якщо миємо тушку під проточною водою. Краще замочити її в ємності, а потім цю ємність добре вимити.
Отже, що кажуть експерти з cs-tf.com з цього приводу – нижче.
Як правильно мити курку
Отже, ви принесли свіжу курку з магазину та збираєтесь її приготувати. Як радять, робити це одразу не треба. Тушку щільно запакуйте й покладіть у морозилку.
У таких умовах небезпечні бактерії загинуть, а упаковка захищатиме від поширення бактерій на інші продукти.
Потім курку треба розморозити, обтерти серветкою і братися за приготування. Під час термообробки все небезпечне на м'ясі загине.
Що робити, коли курку все ж таки хочеться помити? Для цього потрібно використовувати кислий розчин. Це найдавніша техніка з очищення м'яса.
Кислий розчин може складатися з лимонного соку або оцту, розведених у воді.
Замочіть м'ясо в цьому розчині на 5-7 хвилин. Так ви зможете перевірити, чи не зіпсувалося воно. Якщо відчуєте неприємний запах, то, найімовірніше, м'ясо непридатне для вживання.
Рецепт домашньої вареної ковбаси з однієї курячої тушки читайте тут.