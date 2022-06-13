Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Що з доларом?

Торт без випікання

Бамбл-кава

Сир за 15 хвилин

Готуємо баклажани

Як у дитинстві

Суп із кабачків
СЬОГОДНІ Їжа

Як помити курку перед приготуванням і чи треба це робити

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 10:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Багато хто з нас чув, що курку, цілу тушку або її частини, мити не потрібно й навіть небезпечно. Експерти пояснюють чому
Як правильно мити курку
Як правильно мити курку

Якщо овочі потрібно зварити правильно, щоб не зіпсувати, наприклад, салат з ними, що казати про м'ясо. У нашому випадку – курку.

Головна небезпека цього продукту – бактерії, що живуть на тушці.

Реклама

Більшість експертів сходяться в одному: мити курку – наражати на отруєння свій організм, адже ми збільшуємо площу проживання сальмонели. Тим паче якщо миємо тушку під проточною водою. Краще замочити її в ємності, а потім цю ємність добре вимити.

Отже, що кажуть експерти з cs-tf.com з цього приводу – нижче.

Як правильно мити курку

Перед приготуванням курку краще заморозити, так бактерії загинуть
Перед приготуванням курку краще заморозити, так бактерії загинуть

Реклама

Отже, ви принесли свіжу курку з магазину та збираєтесь її приготувати. Як радять, робити це одразу не треба. Тушку щільно запакуйте й покладіть у морозилку.

У таких умовах небезпечні бактерії загинуть, а упаковка захищатиме від поширення бактерій на інші продукти.

Потім курку треба розморозити, обтерти серветкою і братися за приготування. Під час термообробки все небезпечне на м'ясі загине.

Реклама

Що робити, коли курку все ж таки хочеться помити? Для цього потрібно використовувати кислий розчин. Це найдавніша техніка з очищення м'яса.

Додайте трохи соку лимона при замочуванні курки
Додайте трохи соку лимона при замочуванні курки

Кислий розчин може складатися з лимонного соку або оцту, розведених у воді.

Замочіть м'ясо в цьому розчині на 5-7 хвилин. Так ви зможете перевірити, чи не зіпсувалося воно. Якщо відчуєте неприємний запах, то, найімовірніше, м'ясо непридатне для вживання.

Рецепт домашньої вареної ковбаси з однієї курячої тушки читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Використовуєте м'яту в раціоні?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з броколі
Рецепти
Секрети чеської кухні
Куряча печінка
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати сир?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити чай?
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити сіль у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти