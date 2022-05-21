Як правильно заварювати трав'яний чай і які рослини найкорисніші для нього

Температура води для трав'яного чаю, як і для будь-якого іншого, має бути не вищою за 80 градусів. Заварник потрібно обов'язково накривати щільним рушником

Як правильно приготувати трав'яний чай

До трав'яного чаю ми звертаємося, коли не тільки хочеться урізноманітнити постійний чорний чай та каву, а коли потрібно заспокоїтися та розслабитися.

Кожна рослина, яку ми використовуємо, несе свою конкретну функцію, це дуже позитивно впливає на наш організм. Про це трохи нижче, за рекомендаціями buffet_recept.

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Отже, кілька вступних перед тим, як почнете заварювати трав'яний чай. Досвідчені травники радять так: взяти трьома пальцями суміш трав – це й буде норма для однієї чашки. Ідеальний час для заварювання трав'яного чаю – не менше 15 хвилин.

Як правильно заварити трав'яний чай

Трав'яний чай потрібно заварювати не довше 15 хвилин

Ополоснути заварник, покласти необхідну кількість чаю. Залити водою, температура має бути не вище 80 градусів. Накрийте рушником та чекайте 5 хвилин. Це потрібно, щоб ефірні олії не випаровувалися.

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Тепер чай потрібно перелити у чашку та вилити назад у заварник. Цю процедуру зробіть кілька разів. Потім накрийте заварник та зачекайте приблизно 10 хвилин.

Тут знайдете рецепт заспокійливого чаю на основі м'яти, меліси та яблук.

Які трави найкорисніші для чаю

Найкорисніші трави для чаю / Фото: Unsplash

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Чабрець, чоловіча рослина. Рекомендований при грипі, спазмах шлунка, захворюваннях нирок, анемії, безсонні.



Ромашка. Корисна для роботи серця. Також можна пити при застудах.



Шипшина. У ньому багато вітамінів та антиоксидантів, вони зміцнюють імунну систему.



Конюшина. Якщо заварити її з медом, отримайте хороший засіб від кашлю. Рекомендований при цукровому діабеті замість звичайного чаю (без підсолоджувача).



Лимонна м'ята. Такий чай заспокоїть і допоможе впоратися з проблемами травлення через нервовий розлад. Зніме напругу, покращить сон та підвищить концентрацію.



Кульбаба. Допоможе роботі печінки, підвищить засвоюваність корисних речовин з їжі.



Липа зменшить занепокоєння, полегшить мігрені. Такий чай – прекрасний засіб від застуди. Разом з цим липовий чай потогінний, не варто ним зловживати.

А в Гонконгу готують дуже цікавий напій юаньян, він на основі чаю та кави.