Як приготувати ідеально правильне соте – рецепт з овочами (фото)

Французька кухня подарувала нам багато чого неповторного. Від хрумкого багета до яловичини по-бургундськи, зупинимося на соте.
Ми звикли називати соте все, що тушкується на сковороді, – овочі з рибою, м'ясом, куркою та морепродуктами. Насправді, sauté можна перекласти, як стрибати або, що вживається частіше, обсмажувати в невеликій кількості олії.
Тож якщо хочете приготувати правильне соте, то спочатку потрібно потренуватися з холодною сковородою, підкидаючи на ній нарізані продукти.
Отже, правила ідеального соте та рецепт від ponciki овочевого з кабачками або баклажанами.
Як потрібно готувати соте
- Усі інгредієнти крупно нарізаються.
- Перемішувати соте потрібно один раз перед подачею.
- Сіль додається наприкінці приготування.
- Можна додати трохи окропу в процесі.
- У сковороді має бути кілька крапель олії, розподіліть її по сковороді пензликом.
- Готуйте соте без кришки.
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Овочеве соте
Інгредієнти:
- баклажани або кабачки;
- морква;
- болгарський перець;
- помідори;
- часник – за смаком;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – 3 ст. л.;
- оцет 6% – 80 мл
- олія;
- гострий перець – за смаком.
Як приготувати:
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- Моркву нарізати великими кружальцями, баклажани або кабачки, перець та помідори кубиками.
- У гарячу сковороду капнути олію. Викласти овочі. Готувати, підкидаючи.
- За 5 хвилин до закінчення приготування додати часник, гострий перець і оцет і перемішайте.
- Посолити та додати інші спеції наприкінці приготування.
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