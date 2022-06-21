Як приготувати ідеально правильне соте – рецепт з овочами (фото)

Інгредієнти в соте не можна перемішувати, технологія вимагає підкидання. Усе смажиться на сильному вогні та за мінімальної кількості олії. Соте – ідеальний вибір для швидкої вечері

Як правильно приготувати соте

Французька кухня подарувала нам багато чого неповторного. Від хрумкого багета до яловичини по-бургундськи, зупинимося на соте.

Ми звикли називати соте все, що тушкується на сковороді, – овочі з рибою, м'ясом, куркою та морепродуктами. Насправді, sauté можна перекласти, як стрибати або, що вживається частіше, обсмажувати в невеликій кількості олії.

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Тож якщо хочете приготувати правильне соте, то спочатку потрібно потренуватися з холодною сковородою, підкидаючи на ній нарізані продукти.

Отже, правила ідеального соте та рецепт від ponciki овочевого з кабачками або баклажанами.

Як потрібно готувати соте

Продукти для соте ріжуться крупно

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Усі інгредієнти крупно нарізаються.

Перемішувати соте потрібно один раз перед подачею.

Сіль додається наприкінці приготування.

Можна додати трохи окропу в процесі.

У сковороді має бути кілька крапель олії, розподіліть її по сковороді пензликом.

Готуйте соте без кришки.

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Овочеве соте

Овочеве соте

Інгредієнти:

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баклажани або кабачки;

морква;

болгарський перець;

помідори;

часник – за смаком;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 3 ст. л.;

оцет 6% – 80 мл

олія;

гострий перець – за смаком.

Як приготувати:

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Моркву нарізати великими кружальцями, баклажани або кабачки, перець та помідори кубиками. У гарячу сковороду капнути олію. Викласти овочі. Готувати, підкидаючи. За 5 хвилин до закінчення приготування додати часник, гострий перець і оцет і перемішайте. Посолити та додати інші спеції наприкінці приготування.

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