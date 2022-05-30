Як приготувати салат "Коул слоу" з капустою – найкраще до м'яса, шашлику та барбекю

Окрім капусти, цей салат неможливий без моркви. Важлива кількість заправки. Правильно, коли вона огортає інгредієнти, а не коли вони плавають у ній

Салат "Коул слоу" готується з капусти

Існують салати, які своїм вивіреним смаком підштовхують до появи інших рецептів. Так сталося з японським картопляним, він виник під очевидним впливом олів'є.

Щодо найвідомішого в США "Коул слоу", то він бере свій початок від нідерландського рецепта, опублікованого на початку 18 століття.

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Тоді пропонувалося тонко нашаткувати капусту, залити її гарячою олією та заправити оцтом.

Сьогодні до салату додають цибулю, болгарський перець, зелене яблуко – все залежить від ваших особистих уподобань.

Без "Коул слоу" у Штатах не обходиться жоден пікнік, салат справді смачний з м'ясом. За правилами він заправляється майонезом, fengshui_home пропонує соус на основі сметани.

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Салат "Коул слоу"

Салат "Коул слоу"

Складові:

морква;

капуста.

Для заправки:

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сметана – 6 ст. л.;

гірчиця – на кінчику ножа;

оцет яблучний, сік лимона – по 1 ч. л.;

цукор – 1 ст. л. без гірки або трохи менше;

сіль, перець.

Як приготувати:

Нарізати капусту, моркву натерти. Капусту злегка пом'яти руками. З'єднати інгредієнти для заправки, довести до смаку сіллю та перцем. Заправити салат і дати постояти у холодильнику 25-30 хвилин.

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