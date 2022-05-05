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Коли закінчився крохмаль – 5 продуктів, які його замінять

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 травня, 10:42
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Практично в усіх рецептах випічки використовується крохмаль, він потрібен і для соусів як загусник
Чим замінити крохмаль для випічки та соусів
Чим замінити крохмаль для випічки та соусів / Фото: www.naturalproductsinsider.com

Вдала випічка навряд вийде, якщо не слідувати пропорціям рецепта. Вона ніколи не підніметься, якщо у вас немає розпушувача. Його, про що ми писали, можна замінити низкою інших продуктів.

У багатьох рецептах присутній крохмаль, без нього не буде густих соусів. Отже, що робити і що брати з полиць, коли крохмалю не виявилося – читайте нижче.

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Інформація з каналу СЕКРЕТИ ДОМОГОСПОДАРОК.

5 продуктів, які можна використовувати замість крохмалю

Крохмаль можна замінити подрібненою вівсянкою та кокосовою стружкою
Крохмаль можна замінити подрібненою вівсянкою та кокосовою стружкою / Фото: www.foodingredientsfirst.com

Крохмаль для соусів. Зазвичай його використовують як загусник. Допоможе борошно, тільки додати його треба трохи більше. Кількість регулюйте у процесі приготування.

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Крохмаль для випічки. Середня кількість крохмалю у більшості рецептів – до двох столових ложок. Ця кількість замінить одне маленьке яйце.

Крохмаль для солодкої випічки. Замінити крохмаль у десертних пирогах та пиріжках допоможе кокосова стружка. Її треба подрібнити до консистенції порошку.

Також із цією функцією може впоратися вівсянка борошно. Його можна зробити з пластівців.

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Манка, вірніше, манна каша. Манку потрібно відварити з молоком, щіпкою цедри лимона та необхідною кількістю цукру. Отримана суміш теж може замінити крохмаль для випічки.

Тут читайте рецепт соусу, яким можна замінити рисовий оцет для суші.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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