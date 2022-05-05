Коли закінчився крохмаль – 5 продуктів, які його замінять

Практично в усіх рецептах випічки використовується крохмаль, він потрібен і для соусів як загусник

Чим замінити крохмаль для випічки та соусів / Фото: www.naturalproductsinsider.com

Вдала випічка навряд вийде, якщо не слідувати пропорціям рецепта. Вона ніколи не підніметься, якщо у вас немає розпушувача. Його, про що ми писали, можна замінити низкою інших продуктів.

У багатьох рецептах присутній крохмаль, без нього не буде густих соусів. Отже, що робити і що брати з полиць, коли крохмалю не виявилося – читайте нижче.

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Інформація з каналу СЕКРЕТИ ДОМОГОСПОДАРОК.

5 продуктів, які можна використовувати замість крохмалю

Крохмаль можна замінити подрібненою вівсянкою та кокосовою стружкою / Фото: www.foodingredientsfirst.com

Крохмаль для соусів. Зазвичай його використовують як загусник. Допоможе борошно, тільки додати його треба трохи більше. Кількість регулюйте у процесі приготування.

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Крохмаль для випічки. Середня кількість крохмалю у більшості рецептів – до двох столових ложок. Ця кількість замінить одне маленьке яйце.

Крохмаль для солодкої випічки. Замінити крохмаль у десертних пирогах та пиріжках допоможе кокосова стружка. Її треба подрібнити до консистенції порошку.

Також із цією функцією може впоратися вівсянка борошно. Його можна зробити з пластівців.

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Манка, вірніше, манна каша. Манку потрібно відварити з молоком, щіпкою цедри лимона та необхідною кількістю цукру. Отримана суміш теж може замінити крохмаль для випічки.

Тут читайте рецепт соусу, яким можна замінити рисовий оцет для суші.