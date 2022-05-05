Коли закінчився крохмаль – 5 продуктів, які його замінять

Вдала випічка навряд вийде, якщо не слідувати пропорціям рецепта. Вона ніколи не підніметься, якщо у вас немає розпушувача. Його, про що ми писали, можна замінити низкою інших продуктів.
У багатьох рецептах присутній крохмаль, без нього не буде густих соусів. Отже, що робити і що брати з полиць, коли крохмалю не виявилося – читайте нижче.
Інформація з каналу СЕКРЕТИ ДОМОГОСПОДАРОК.
Далі по темі
5 продуктів, які можна використовувати замість крохмалю
Крохмаль для соусів. Зазвичай його використовують як загусник. Допоможе борошно, тільки додати його треба трохи більше. Кількість регулюйте у процесі приготування.
Крохмаль для випічки. Середня кількість крохмалю у більшості рецептів – до двох столових ложок. Ця кількість замінить одне маленьке яйце.
Крохмаль для солодкої випічки. Замінити крохмаль у десертних пирогах та пиріжках допоможе кокосова стружка. Її треба подрібнити до консистенції порошку.
Також із цією функцією може впоратися вівсянка борошно. Його можна зробити з пластівців.
Манка, вірніше, манна каша. Манку потрібно відварити з молоком, щіпкою цедри лимона та необхідною кількістю цукру. Отримана суміш теж може замінити крохмаль для випічки.
Тут читайте рецепт соусу, яким можна замінити рисовий оцет для суші.