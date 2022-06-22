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Ліниві пиріжки з вареними яйцями – рецепт моментального сніданку (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 червня, 07:01
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Поки яйця варяться, ви замісите тісто. Воно має бути трохи щільнішим, ніж для оладок. Смажать ліниві пиріжки на добре розігрітій сковороді
Ліниві пиріжки із зеленню
Ліниві пиріжки із зеленню

Іноді лінивий сніданок з найпростіших інгредієнтів буває дуже доречним навіть для тих, хто вміє готувати й робить це постійно.

Замішуються на кефірі з додаванням соди. Борошно додавайте частинами, щоб не забити тісто. Воно має бути густішим, ніж на оладки.

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Рецепт знайшли на каналі української фудблогерки Галя Курпікова.

Ліниві пиріжки з вареними яйцями

Ліниві пиріжки з вареними яйцями
Ліниві пиріжки з вареними яйцями

Інгредієнти:

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  • кефір – 500 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • борошно – 4 склянки;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • спеції;
  • варені яйця – 5 шт.;
  • зелена цибуля.

Як приготувати:

  1. Кефір з'єднати із содою та сіллю. Вбити яйце, перемішати.
  2. Додати борошно, замісити ложкою тісто. Тісто має вийти трохи густішим, ніж на оладки.
  3. Додати нарізані яйця та цибулю, перемішати.
  4. Смажити на добре розігрітій сковороді з обох боків.

Подивіться у відео, якими пишними виходять ці ліниві пиріжки.

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Як приготувати 30 лінивих і дуже пишних булочок дізнаєтесь у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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