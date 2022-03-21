Коржики з фаршем – рецепт для обіду та альтернативи хлібу (яйця не потрібні)

Коржики – це не тільки моментальна заміна хлібу, вони можуть стати повноцінним обідом або вечерею.
Тісто замішується на кефірі, яйця не потрібні. Воно має постояти після замісу 25-30 хвилин. Фарш із цибулею та зеленню не обсмажується , а одразу потрапляє в тісто
Формувати окремо кожен коржик не потрібно. Потрібно зробити рулет з начинкою, розділити на частини та розкачати їх завтовшки кілька сантиметрів.
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Рецепт зі сторінки kerry__kitchen.
Коржики з фаршем
Інгредієнти:
- борошно – 1 склянка;
- кефір – 150-170 г;
- сіль, сода – по 0,5 ч. л.
Для начинки:
- фарш – 300 г;
- цибуля – 0,5 шт.;
- сіль, перець, зелень – за смаком.
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Як приготувати:
- У кефір кімнатної температури додати соду, розмішати. Залишити на 5 хвилин.
- Борошно з'єднати із сіллю, у поглиблення влити кефір.
- Замісити нетуге тісто та залишити на 25 хвилин за кімнатної температури.
- Для начинки до фаршу додати дрібно нарізану цибулю, зелень, сіль та перець, перемішати.
- Розділити тісто на 3 частини. На столі, присипаному борошном, розкачати кожну частину тіста в тонкий коржик. Розмістити частину фаршу тонким шаром по всьому коржику. Згорнути у рулет.
- Розрізати на 5 частин. Припилити борошном і, розмістивши розрізом вниз, розкачати.
- Смажити на розігрітій олії на середньому вогні до рум'яності з двох боків.