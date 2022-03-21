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Коржики з фаршем – рецепт для обіду та альтернативи хлібу (яйця не потрібні)

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МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 15:42
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За рахунок того, що всередині є фарш із цибулею, ця випічка буде дуже соковитою. Якщо є зелень, її також додайте до фаршу
Коржики з фаршем
Коржики з фаршем / Фото: instagram.com/kerry__kitchen/

Коржики – це не тільки моментальна заміна хлібу, вони можуть стати повноцінним обідом або вечерею.

Тісто замішується на кефірі, яйця не потрібні. Воно має постояти після замісу 25-30 хвилин. Фарш із цибулею та зеленню не обсмажується , а одразу потрапляє в тісто

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Формувати окремо кожен коржик не потрібно. Потрібно зробити рулет з начинкою, розділити на частини та розкачати їх завтовшки кілька сантиметрів.

Рецепт зі сторінки kerry__kitchen.

Коржики з фаршем

Інгредієнти:

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  • борошно – 1 склянка;
  • кефір – 150-170 г;
  • сіль, сода – по 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • фарш – 300 г;
  • цибуля – 0,5 шт.;
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

Тут знайдете рецепт солодких сметанних коржиків, смак яких багато хто пам'ятає з дитинства.

Як приготувати:

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  1. У кефір кімнатної температури додати соду, розмішати. Залишити на 5 хвилин.
  2. Борошно з'єднати із сіллю, у поглиблення влити кефір.
  3. Замісити нетуге тісто та залишити на 25 хвилин за кімнатної температури.
  4. Для начинки до фаршу додати дрібно нарізану цибулю, зелень, сіль та перець, перемішати.
  5. Розділити тісто на 3 частини. На столі, присипаному борошном, розкачати кожну частину тіста в тонкий коржик. Розмістити частину фаршу тонким шаром по всьому коржику. Згорнути у рулет.
  6. Розрізати на 5 частин. Припилити борошном і, розмістивши розрізом вниз, розкачати.
  7. Смажити на розігрітій олії на середньому вогні до рум'яності з двох боків.

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