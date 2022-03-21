Коржики з фаршем – рецепт для обіду та альтернативи хлібу (яйця не потрібні)

За рахунок того, що всередині є фарш із цибулею, ця випічка буде дуже соковитою. Якщо є зелень, її також додайте до фаршу

Коржики з фаршем / Фото: instagram.com/kerry__kitchen/

Коржики – це не тільки моментальна заміна хлібу, вони можуть стати повноцінним обідом або вечерею.

Тісто замішується на кефірі, яйця не потрібні. Воно має постояти після замісу 25-30 хвилин. Фарш із цибулею та зеленню не обсмажується , а одразу потрапляє в тісто

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Формувати окремо кожен коржик не потрібно. Потрібно зробити рулет з начинкою, розділити на частини та розкачати їх завтовшки кілька сантиметрів.

Рецепт зі сторінки kerry__kitchen.

Коржики з фаршем

Інгредієнти:

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борошно – 1 склянка;

кефір – 150-170 г;

сіль, сода – по 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш – 300 г;

цибуля – 0,5 шт.;

сіль, перець, зелень – за смаком.

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Як приготувати:

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