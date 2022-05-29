"Наполеон" без випічки, лаваш для коржів не використовується

Потрібне печиво вушка, причому воно має бути свіжим, щоб особливий заварний крем дуже швидко просочив коржі

Торт "Наполеон" без випічки

Отже, щоб цей "Наполеон" був соковитим, тобто просочився точно, потрібно спекти вушка самостійно.

І коли вони трохи охолонуть, можна приступати до приготування заварного крему. Alina FooDee наполягає, що молоко в яєчну суміш слід вливати дуже гарячим.

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А якщо ви пропустили, крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то пробийте його занурювальним блендером до однорідності.

Лінивий "Наполеон" за 20 хвилин

Лінивий "Наполеон" за 20 хвилин

Інгредієнти:

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печиво вушка – 350-400 г;

молоко – 600 мл;

яйце – 2 шт.;

цукор, борошно – по 3 ст. л.;

ванільний цукор – 10 г;

вершкове масло жирністю 82,5% – 100 г.

Як приготувати:

Для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок. Молоко підігріти до гарячого стану (щоби була пара), але не кип'ятити. Частинами додати гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи. Поставити на вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. Але не доводити до кипіння. Крем зняти з вогню, додати в гарячий крем ванільний цукор і вершкове масло, перемішати. Форму вистелити харчовою плівкою. Викладати один шар печива, зверху – гарячий крем, продовжуючи, доки не закінчиться весь крем. Частину печива подрібнити на крихту, посипати зверху. Торт залишити просочуватися за кімнатної температури до повного остигання. Потім поставити в холодильник на дві години.

Докладніше про цей "Наполеон" дивіться в ролику від авторки рецепта.

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