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Новий салат з помідорів – спробуйте приготувати його з обсмаженою цибулею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 червня, 17:32
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Це більше, ніж салат, це салат-закуска. Його можна готувати щодня та для пікніка. До помідорів потрібен болгарський перець, бажано різного кольору
Салат з помідорів з обсмаженою цибулею
Салат з помідорів з обсмаженою цибулею

Час яскравих та різноманітних овочевих салатів настав. Головна роль зараз відводиться помідорам та болгарському перцю.

Зазвичай ми додаємо до цього всього зелень, часник і цибулю. Причому цибулю свіжу. На каналі Віка-Прості Рецепти пропонують обсмажити її у великій кількості олії до золотавості.

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Салат з помідорів з обсмаженою цибулею

Інгредієнти:

  • помідори – 500-600 г;
  • перець болгарський (по половині червоного та жовтого);
  • цибуля – 4 шт.;
  • сіль, перець;
  • дрібка цукру;
  • оцет 9% – 2 ст. л.;
  • часник – 4-6 зуб.;
  • петрушка або кінза.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати, обсмажити до золотавості з сіллю та перцем.
  2. Болгарський перець та помідори нарізати крупно, з'єднати з нарізаними зеленню та часником. Довести до смаку сіллю, перцем, цукром і оцтом.
  3. Додати смажену цибулю, заправити олією та перемішати.

Яким красивим є цей салат – можна побачити у відео.

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Обов'язково спробуйте головний салат-закуску Італії – капрезе.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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