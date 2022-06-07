Новий салат з помідорів – спробуйте приготувати його з обсмаженою цибулею

Це більше, ніж салат, це салат-закуска. Його можна готувати щодня та для пікніка. До помідорів потрібен болгарський перець, бажано різного кольору

Салат з помідорів з обсмаженою цибулею

Час яскравих та різноманітних овочевих салатів настав. Головна роль зараз відводиться помідорам та болгарському перцю.

Зазвичай ми додаємо до цього всього зелень, часник і цибулю. Причому цибулю свіжу. На каналі Віка-Прості Рецепти пропонують обсмажити її у великій кількості олії до золотавості.

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Салат з помідорів з обсмаженою цибулею

Інгредієнти:

помідори – 500-600 г;

перець болгарський (по половині червоного та жовтого);

цибуля – 4 шт.;

сіль, перець;

дрібка цукру;

оцет 9% – 2 ст. л.;

часник – 4-6 зуб.;

петрушка або кінза.

Як приготувати:

Цибулю нарізати, обсмажити до золотавості з сіллю та перцем. Болгарський перець та помідори нарізати крупно, з'єднати з нарізаними зеленню та часником. Довести до смаку сіллю, перцем, цукром і оцтом. Додати смажену цибулю, заправити олією та перемішати.

Яким красивим є цей салат – можна побачити у відео.

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