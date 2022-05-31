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Дуже корисний вівсяний хліб – борошно, ясна річ, не знадобиться

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 травня, 12:00
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Тривалого вимішування та вистоювання тіста теж не буде. Автор рецепта пропонує додати в тісто подрібнені волоські горіхи
Простий рецепт хліба з вівсянки
Простий рецепт хліба з вівсянки

Вівсяні пластівці дуже хороші й у дієтичних десертах, рецепт батончиків з яблуками та медом ми публікували.

Отже, якщо стоїть завдання трохи схуднути та зекономити борошно, візьміть вівсяні пластівці, трохи натурального йогурту, кілька яєць і зробіть цей хліб.

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На каналі Смачні рецепти кухні пропонують доповнити список інгредієнтів волоськими горіхами, з ними все-таки буде смачніше.

Вівсяний хліб без борошна

Вівсяний хліб без борошна
Вівсяний хліб без борошна

Інгредієнти:

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  • 3 склянки вівсянки;
  • 2 яйця;
  • 1,5 склянки йогурту;
  • 2 ч. л. солі;
  • 1 склянка волоських горіхів;
  • 1 пакетик розпушувача.

Як приготувати:

  1. Пластівці змішати з яйцями. Додати сіль, розпушувач та йогурт. Ретельно перемішати.
  2. Вмішати подрібнені волоські горіхи.
  3. Викласти масу в застелену форму, розрівняти ложкою.
  4. Випікати 35-40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Деталі замішування вівсяного хліба без борошна дивіться у відео.

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Як швидко спекти хліб з кукурудзяного борошна – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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