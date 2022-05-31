Дуже корисний вівсяний хліб – борошно, ясна річ, не знадобиться

Тривалого вимішування та вистоювання тіста теж не буде. Автор рецепта пропонує додати в тісто подрібнені волоські горіхи

Простий рецепт хліба з вівсянки

Вівсяні пластівці дуже хороші й у дієтичних десертах, рецепт батончиків з яблуками та медом ми публікували.

Отже, якщо стоїть завдання трохи схуднути та зекономити борошно, візьміть вівсяні пластівці, трохи натурального йогурту, кілька яєць і зробіть цей хліб.

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На каналі Смачні рецепти кухні пропонують доповнити список інгредієнтів волоськими горіхами, з ними все-таки буде смачніше.

Вівсяний хліб без борошна

Вівсяний хліб без борошна

Інгредієнти:

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3 склянки вівсянки;

2 яйця;

1,5 склянки йогурту;

2 ч. л. солі;

1 склянка волоських горіхів;

1 пакетик розпушувача.

Як приготувати:

Пластівці змішати з яйцями. Додати сіль, розпушувач та йогурт. Ретельно перемішати. Вмішати подрібнені волоські горіхи. Викласти масу в застелену форму, розрівняти ложкою. Випікати 35-40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Деталі замішування вівсяного хліба без борошна дивіться у відео.

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Як швидко спекти хліб з кукурудзяного борошна – читайте тут.