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Ошпарити солоні огірки, подрібнити і замісити тісто – рецепт швидких пампушок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 березня, 07:05
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Окріп знищить непотрібні запах і смак огірків, подрібнити їх треба блендером. Яєць та кефіру для пампушок не потрібно
Пампушки на солоних огірках
Пампушки на солоних огірках / Фото: instagram.com/cooking_mag

Ми всі, хтось більше, хтось менше, любимо солоні огірки. Вони добрі в супах, наприклад, геркулесовому, це свого роду навіть класика.

Та щоб їх використовувати для замісу тіста для пампушок – це доволі несподівано.

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Як запевняє їхня авторка Strana_Кулінарії, вони будуть справді смачними.

Огірки, як головні герої цього рецепта, не мають бути з різким смаком та запахом.

Після того, як огірки потраплять в окріп, їх потрібно остудити.

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Пампушки із солоними огірками

Інгредієнти:

  • солоні огірки – 12-15 шт.;
  • борошно – 200-250 г;
  • вода – 80 мл;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сіль.

Рецепт солодких пампушок таратушок, вони замішуються на кефірі, знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Огірки опустити у воду на 40 секунд, остудити. Подрібнити блендером з водою.
  2. Додати просіяне борошно, розпушувач та сіль. Замісити тісто.
  3. Сформувати пампушки. У центрі зробити кілька надрізів.
  4. Смажити на добре розігрітій олії.

Весь процес приготування пампушок дивіться тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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