Пиріг "5 ложок" – вершкове масло та кефір не потрібні

Подібної випічки, з якою не потрібна чітка вага інгредієнтів, чимало. Це, як пиріг "3 склянки" з яблуками, де всі продукти використовуються в однакових пропорціях.
Тут на п'ять яєць потрібно по п'ять столових ложок борошна та цукру. На цьому, власне, й усе.
Можна спробувати використовувати сухофрукти, сушені ягоди, кілька ложок варення. Але тоді й цукру треба додати трохи менше.
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Цей ідеальний і простий рецепт знайшли на каналі ЩО ГОТУВАТИ.
Пиріг "5 ложок"
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- цукор, борошно – по 5 ст. л.;
- сода – 1 ч. л. або пачка розпушувача.
Рецепт варшавського пирога з яблуками, який моментально замішується, дізнаєтеся тут.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром міксером. Додати соду або розпушувач, перемішати.
- Додати борошно й збити міксером.
- Форму змастити олією, вилити тісто.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.