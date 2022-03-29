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Пиріг "5 ложок" – вершкове масло та кефір не потрібні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 березня, 09:46
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У столових ложках рахуємо цукор та борошно. Використовуємо соду або розпушувач. За бажанням – сухофрукти або варення
Пиріг "5 ложок"
Пиріг "5 ложок" / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ

Подібної випічки, з якою не потрібна чітка вага інгредієнтів, чимало. Це, як пиріг "3 склянки" з яблуками, де всі продукти використовуються в однакових пропорціях.

Тут на п'ять яєць потрібно по п'ять столових ложок борошна та цукру. На цьому, власне, й усе.

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Можна спробувати використовувати сухофрукти, сушені ягоди, кілька ложок варення. Але тоді й цукру треба додати трохи менше.

Цей ідеальний і простий рецепт знайшли на каналі ЩО ГОТУВАТИ.

Пиріг "5 ложок"

Інгредієнти:

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  • яйця – 5 шт.;
  • цукор, борошно – по 5 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л. або пачка розпушувача.

Рецепт варшавського пирога з яблуками, який моментально замішується, дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром міксером. Додати соду або розпушувач, перемішати.
  2. Додати борошно й збити міксером.
  3. Форму змастити олією, вилити тісто.
  4. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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