Пиріг "5 ложок" – вершкове масло та кефір не потрібні

У столових ложках рахуємо цукор та борошно. Використовуємо соду або розпушувач. За бажанням – сухофрукти або варення

Пиріг "5 ложок" / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ

Подібної випічки, з якою не потрібна чітка вага інгредієнтів, чимало. Це, як пиріг "3 склянки" з яблуками, де всі продукти використовуються в однакових пропорціях.

Тут на п'ять яєць потрібно по п'ять столових ложок борошна та цукру. На цьому, власне, й усе.

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Можна спробувати використовувати сухофрукти, сушені ягоди, кілька ложок варення. Але тоді й цукру треба додати трохи менше.

Цей ідеальний і простий рецепт знайшли на каналі ЩО ГОТУВАТИ.

Пиріг "5 ложок"

Інгредієнти:

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яйця – 5 шт.;

цукор, борошно – по 5 ст. л.;

сода – 1 ч. л. або пачка розпушувача.

Рецепт варшавського пирога з яблуками, який моментально замішується, дізнаєтеся тут.

Як приготувати: