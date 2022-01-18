Простий рецепт сирного пудингу на манці

Спочатку потрібно зварити манку, а потім з'єднати її з сиром, рикотою та цукром. За бажанням до майбутнього пудингу можна додати розморожені ягоди або трохи сухофруктів

Сирний пудинг / Фото: instagram.com/eremina_natalia

Уже зі складу цього десерту зрозуміло – пудинг буде неймовірним і з насиченим вершковим смаком.

До речі, в Австрії є нудельни, практично з ідентичним складом. Хіба що додається мигдаль, і вони варяться.

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Якщо раптом не буде рикоти, можна взяти інший вершковий сир або збільшити кількість масла. Запікатиметься пудинг не більше однієї години.

Рецепт від фудблогерки narisovano.

Пудинг сирний на манці

Пудинг сирний на манці / Фото: instagram.com/narisovano/

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180 г сиру;

250 г рикоти;

100 г цукру;

по 250 г молока, води;

30 г вершкового масла

100 г манки;

2 білки від яєць С1.

Інгредієнти:

Тут знайдете рецепт ніжної запіканки з рисом, сиром та яблуками.

Як приготувати: