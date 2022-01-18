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Простий рецепт сирного пудингу на манці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 січня, 08:25
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Спочатку потрібно зварити манку, а потім з'єднати її з сиром, рикотою та цукром. За бажанням до майбутнього пудингу можна додати розморожені ягоди або трохи сухофруктів
Сирний пудинг
Сирний пудинг / Фото: instagram.com/eremina_natalia

Уже зі складу цього десерту зрозуміло – пудинг буде неймовірним і з насиченим вершковим смаком.

До речі, в Австрії є нудельни, практично з ідентичним складом. Хіба що додається мигдаль, і вони варяться.

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Якщо раптом не буде рикоти, можна взяти інший вершковий сир або збільшити кількість масла. Запікатиметься пудинг не більше однієї години.

Рецепт від фудблогерки narisovano.

Пудинг сирний на манці

Пудинг сирний на манці
Пудинг сирний на манці / Фото: instagram.com/narisovano/


Інгредієнти:

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  • 180 г сиру;
  • 250 г рикоти;
  • 100 г цукру;
  • по 250 г молока, води;
  • 30 г вершкового масла
  • 100 г манки;
  • 2 білки від яєць С1.

Тут знайдете рецепт ніжної запіканки з рисом, сиром та яблуками.

Як приготувати:

  1. Змішати сир, рикоту та цукор.
  2. У каструлі з'єднати молоко, воду та масло. Поставити на вогонь. Довести майже до кипіння. Зменшити вогонь і тонким струмком всипати манку, постійно помішуючи вінчиком. Варити до м'якого загустіння. Зняти з вогню, трохи остудити.
  3. Додати манну кашу до сирної маси, перемішати до однорідності.
  4. Два білки збити в піну, як для безе. Акуратно вмішати у тісто.
  5. Форму змастити маслом, присипати борошном. Викласти масу, розрівняти.
  6. Випікати за 180 градусів близько 60 хвилин. Остудити у формі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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