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Пишні булочки – замішуються за кілька хвилин на одному яйці та склянці молока

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25 березня, 09:04
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Головне – дати тісту відпочити перед формуванням булок. Випікаються впродовж 20 хвилин, останні кілька хвилин накрийте їх фольгою, щоб не підгоріла верхівка
Пишні булочки
Пишні булочки / Фото: Qiong Cooking

Величезний плюс, коли такі булочки з начинкою. Наприклад, австрійські з абрикосовим джемом, про них ми докладно розповідали.

Ці булочки без начинки, але вони нічим не програють. Це повноцінна, абсолютно повітряна випічка і не дуже солодка.

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Солодкості можна додати, трохи прикрасивши їх, ще гарячі, цукровою пудрою.

Рецепт з каналу Qiong Cooking.

Пишні булочки

Пишні булочки
Пишні булочки / Фото: Qiong Cooking

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Інгредієнти:

  • 230 г теплого молока;
  • 0,5 ст. л. сухих дріжджів;
  • 3 ст. л. цукру;
  • яйце;
  • 1 ст. л. олії;
  • 350 г борошна;
  • 0,5 ч. л. солі.

Рецепт неймовірних шведських булочок з корицею та кардамоном читайте тут.

Як приготувати:

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  1. У тепле молоко додати дріжджі. Додати цукор, збити яйце, влити олію і ретельно перемішати до повного розчинення дріжджів.
  2. Додати просіяне борошно і сіль, вимісити тісто лопаткою. Накрити плівкою та залишити мінімум на одну годину.
  3. Перемішати тісто лопаткою, щоб випустити повітря. На припиленій борошном поверхні розділити тісто на дев'ять частин.
  4. Сформувати булочки та дати їм відпочити 15 хвилин. Викласти на застелене деко, накрити плівкою і залишити мінімум на одну годину.
  5. Випікати в розігрітій до 175 градусів духовці 22 хвилини, останні 8 хвилин випікайте булочки, накривши їх фольгою.

Як формувати ці булочки докладніше дивіться у відео.

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