Пышные булочки – замешиваются за несколько минут на одном яйце и стакане молока

Огромный плюс, когда подобные булочки с начинкой. Например, австрийские с абрикосовым джемом, о них мы подробно рассказывали.
Эти булочки без начинки, но в этом они ничем не проигрывают. Это полноценная, абсолютно воздушная выпечка и не очень сладкая.
Сладости можно добавить, слегка украсив их, еще горячие, сахарной пудрой.
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Рецепт с канала Qiong Cooking.
Пышные булочки
Ингредиенты:
- 230 г теплого молока;
- 0,5 ст. л. сухих дрожжей;
- 3 ст. л. сахара;
- яйцо;
- 1 ст. л. растительного мала;
- 350 г муки;
- 0,5 ч. л. соли.
Рецепт невероятных шведских булочек с корицей и кардамоном читайте здесь.
Как приготовить:
- В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить сахар, взбить яйцо, влить растительное масло и тщательно перемешать до полного растворения дрожжей.
- Добавить просеянную муку и соль, вымесить тесто лопаткой. Накрыть пленкой и оставить минимум на один час.
- Перемешать тесто лопаткой, чтобы выпустить воздух. На припыленной мукой поверхности разделить тесто на девять частей.
- Сформировать булочки и дать им отдохнуть 15 минут. Выложить на застеленный противень, накрыть пленкой и оставить минимум на один час.
- Выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 22 минуты, последние 8 минут выпекайте булочки, накрыв их фольгой.
Как формировать эти булочки подробней смотрите в видео.