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Пышные булочки – замешиваются за несколько минут на одном яйце и стакане молока

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25 марта, 09:04
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Главное – дать тесту отдохнуть перед формовкой булок. Выпекаются в течение 20 минут, в последние минуты приготовления накройте их фольгой, чтобы не подгорела верхушка
Пышные булочки
Пышные булочки / Фото: Qiong Cooking

Огромный плюс, когда подобные булочки с начинкой. Например, австрийские с абрикосовым джемом, о них мы подробно рассказывали.

Эти булочки без начинки, но в этом они ничем не проигрывают. Это полноценная, абсолютно воздушная выпечка и не очень сладкая.

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Сладости можно добавить, слегка украсив их, еще горячие, сахарной пудрой.

Рецепт с канала Qiong Cooking.

Пышные булочки

Пышные булочки
Пышные булочки / Фото: Qiong Cooking

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Ингредиенты:

  • 230 г теплого молока;
  • 0,5 ст. л. сухих дрожжей;
  • 3 ст. л. сахара;
  • яйцо;
  • 1 ст. л. растительного мала;
  • 350 г муки;
  • 0,5 ч. л. соли.

Рецепт невероятных шведских булочек с корицей и кардамоном читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить сахар, взбить яйцо, влить растительное масло и тщательно перемешать до полного растворения дрожжей.
  2. Добавить просеянную муку и соль, вымесить тесто лопаткой. Накрыть пленкой и оставить минимум на один час.
  3. Перемешать тесто лопаткой, чтобы выпустить воздух. На припыленной мукой поверхности разделить тесто на девять частей.
  4. Сформировать булочки и дать им отдохнуть 15 минут. Выложить на застеленный противень, накрыть пленкой и оставить минимум на один час.
  5. Выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 22 минуты, последние 8 минут выпекайте булочки, накрыв их фольгой.

Как формировать эти булочки подробней смотрите в видео.

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