Пышные булочки – замешиваются за несколько минут на одном яйце и стакане молока

Главное – дать тесту отдохнуть перед формовкой булок. Выпекаются в течение 20 минут, в последние минуты приготовления накройте их фольгой, чтобы не подгорела верхушка

Пышные булочки / Фото: Qiong Cooking

Огромный плюс, когда подобные булочки с начинкой. Например, австрийские с абрикосовым джемом, о них мы подробно рассказывали.

Эти булочки без начинки, но в этом они ничем не проигрывают. Это полноценная, абсолютно воздушная выпечка и не очень сладкая.

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Сладости можно добавить, слегка украсив их, еще горячие, сахарной пудрой.

Рецепт с канала Qiong Cooking.

Пышные булочки

Пышные булочки / Фото: Qiong Cooking

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Ингредиенты:

230 г теплого молока;

0,5 ст. л. сухих дрожжей;

3 ст. л. сахара;

яйцо;

1 ст. л. растительного мала;

350 г муки;

0,5 ч. л. соли.

Рецепт невероятных шведских булочек с корицей и кардамоном читайте здесь.

Как приготовить:

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В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить сахар, взбить яйцо, влить растительное масло и тщательно перемешать до полного растворения дрожжей. Добавить просеянную муку и соль, вымесить тесто лопаткой. Накрыть пленкой и оставить минимум на один час. Перемешать тесто лопаткой, чтобы выпустить воздух. На припыленной мукой поверхности разделить тесто на девять частей. Сформировать булочки и дать им отдохнуть 15 минут. Выложить на застеленный противень, накрыть пленкой и оставить минимум на один час. Выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 22 минуты, последние 8 минут выпекайте булочки, накрыв их фольгой.

Как формировать эти булочки подробней смотрите в видео.