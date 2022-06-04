Салат по-мукачівськи – простий, але святковий рецепт

Продовжуємо знайомитись із закарпатською кухнею. Про святкову закуску – оселедець по-ужгородськи ми розповідали. Обов'язково спробуйте.
Мукачівський салат хоч і не відрізняється якимись особливими та дуже дорогими інгредієнтами, але має сподобатися всім.
Щодо оцту, то потрібен шестивідсотковий і лише три ложки майже на кілограм капусти. Наталія Mashika радить брати копчену ковбасу, так смачніше.
Салат по-мукачівськи
Інгредієнти:
- капуста – 900 г;
- ковбаса – 120-150 г;
- горошок консервований – 1 банка;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 2 ч. л.;
- оцет 6% – 3 ст. л. або за смаком;
- олія – 2 ст. л.;
- чорний перець;
- зелень;
- майонез – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Капусту тонко натерти або нашаткувати. Посолити, додати цукор та пом'яти руками.
- Цибулю нарізати півкільцями. Ковбасу нарізати невеликими брусками.
- До капусти додати перець та оцет, перемішати.
- Додати ковбасу та цибулю, горошок та майонез. Ретельно перемішати. Дати постояти 15-20 хвилин.
А на сніданок на Закарпатті готують ратоту з бринзи та яєць. Обов'язково спробуйте.