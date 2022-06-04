Салат по-мукачівськи – простий, але святковий рецепт

Як запевняє авторка цього салату – у Мукачеві його їдять охоче, часто й багато. Після того, як салат буде готовий, дайте йому постояти 15-20 хвилин

Салат по-мукачевськи

Продовжуємо знайомитись із закарпатською кухнею. Про святкову закуску – оселедець по-ужгородськи ми розповідали. Обов'язково спробуйте.

Мукачівський салат хоч і не відрізняється якимись особливими та дуже дорогими інгредієнтами, але має сподобатися всім.

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Щодо оцту, то потрібен шестивідсотковий і лише три ложки майже на кілограм капусти. Наталія Mashika радить брати копчену ковбасу, так смачніше.

Салат по-мукачівськи

Салат по-мукачевськи

Інгредієнти:

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капуста – 900 г;

ковбаса – 120-150 г;

горошок консервований – 1 банка;

цибуля – 1 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л.;

оцет 6% – 3 ст. л. або за смаком;

олія – 2 ст. л.;

чорний перець;

зелень;

майонез – 1 ст. л.

Як приготувати:

Капусту тонко натерти або нашаткувати. Посолити, додати цукор та пом'яти руками. Цибулю нарізати півкільцями. Ковбасу нарізати невеликими брусками. До капусти додати перець та оцет, перемішати. Додати ковбасу та цибулю, горошок та майонез. Ретельно перемішати. Дати постояти 15-20 хвилин.

А на сніданок на Закарпатті готують ратоту з бринзи та яєць. Обов'язково спробуйте.