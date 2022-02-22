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Шарлотка низькокалорійна – частина борошна замінюється на вівсяні пластівці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 лютого, 08:07
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Крім яблук, потрібний банан. Він подрібниться з ложкою молока в пюре і потрапить на яблука. Можна взяти будь-яке інше фруктове пюре
Дієтична шарлотка
Дієтична шарлотка / Фото: Depositphotos

Варто в улюблених наших десертах та випічці скоротити кількість цукру або замінити його – вони стають набагато кориснішими.

Так можна зробити з "Наполеоном", доповнивши його ягодами, або спекти шарлотку, в якій частина борошна замінена на вівсяні пластівці.

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Соковитості пирогу додасть банан, збитий з молоком, можна використовувати будь-яке інше фруктове пюре.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Шарлотка низькокалорійна

Шарлотка низькокалорійна
Шарлотка низькокалорійна / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

  • 500 г яблук;
  • 0,5 склянки вівсяних пластівців;
  • 0,5 склянки борошна;
  • банан або фруктове пюре;
  • 2 ст. л. молока;
  • цукрозамінник;
  • 4 яйця.

Рецепт десерту, який знайдете тут, також низькокалорійний. Для нього потрібні сир та ананас.

Як приготувати:

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  1. Білки відокремити від жовтків, збити в піну. Поступово додавати борошно, чергуючи з вівсянкою.
  2. Додати в тісто цукрозамінник та ложку молока.
  3. Яблука порізати та викласти у форму. Банан збити блендером з ложкою молока та обмазати яблука цим пюре. Можна використати будь-яке інше пюре.
  4. Зверху розподілити тісто. Випікати 30-40 хвилин за 170 градусах.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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