Шарлотка низькокалорійна – частина борошна замінюється на вівсяні пластівці

Варто в улюблених наших десертах та випічці скоротити кількість цукру або замінити його – вони стають набагато кориснішими.
Так можна зробити з "Наполеоном", доповнивши його ягодами, або спекти шарлотку, в якій частина борошна замінена на вівсяні пластівці.
Соковитості пирогу додасть банан, збитий з молоком, можна використовувати будь-яке інше фруктове пюре.
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Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
Шарлотка низькокалорійна
Інгредієнти:
- 500 г яблук;
- 0,5 склянки вівсяних пластівців;
- 0,5 склянки борошна;
- банан або фруктове пюре;
- 2 ст. л. молока;
- цукрозамінник;
- 4 яйця.
Рецепт десерту, який знайдете тут, також низькокалорійний. Для нього потрібні сир та ананас.
Як приготувати:
- Білки відокремити від жовтків, збити в піну. Поступово додавати борошно, чергуючи з вівсянкою.
- Додати в тісто цукрозамінник та ложку молока.
- Яблука порізати та викласти у форму. Банан збити блендером з ложкою молока та обмазати яблука цим пюре. Можна використати будь-яке інше пюре.
- Зверху розподілити тісто. Випікати 30-40 хвилин за 170 градусах.