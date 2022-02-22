Шарлотка низькокалорійна – частина борошна замінюється на вівсяні пластівці

Крім яблук, потрібний банан. Він подрібниться з ложкою молока в пюре і потрапить на яблука. Можна взяти будь-яке інше фруктове пюре

Дієтична шарлотка / Фото: Depositphotos

Варто в улюблених наших десертах та випічці скоротити кількість цукру або замінити його – вони стають набагато кориснішими.

Так можна зробити з "Наполеоном", доповнивши його ягодами, або спекти шарлотку, в якій частина борошна замінена на вівсяні пластівці.

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Соковитості пирогу додасть банан, збитий з молоком, можна використовувати будь-яке інше фруктове пюре.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Шарлотка низькокалорійна

Шарлотка низькокалорійна / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

500 г яблук;

0,5 склянки вівсяних пластівців;

0,5 склянки борошна;

банан або фруктове пюре;

2 ст. л. молока;

цукрозамінник;

4 яйця.

Рецепт десерту, який знайдете тут, також низькокалорійний. Для нього потрібні сир та ананас.

Як приготувати:

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