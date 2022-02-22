Шарлотка низкокалорийная – часть муки заменяется овсяными хлопьями

Кроме яблок, нужен банан. Он измельчится с ложкой молока в пюре и попадет на яблоки. Можно взять любое другое фруктовое пюре

Диетическая шарлотка / Фото: Depositphotos

Стоит в любимых наших десертах и выпечке сократить количество сахара или заменить его – они становятся намного полезней.

Так можно поступить с "Наполеоном", дополнив его ягодами, или испечь шарлотку, в которой часть муки заменена на овсяные хлопья.

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Сочности пирогу придаст банан, взбитый с молоком, можно использовать любое другое фруктовое пюре.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Шарлотка низкокалорийная

Шарлотка низкокалорийная / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

500 г яблок;

0,5 стакана овсяных хлопьев;

0,5 стакана муки;

банан или фруктовое пюре;

2 ст. л. молока;

сахарозаменитель;

4 яйца.

Рецепт десерта, который найдете здесь, тоже низкокалорийный. Для него нужны творог и ананас.



Как приготовить: