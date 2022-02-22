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Шарлотка низкокалорийная – часть муки заменяется овсяными хлопьями

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 февраля, 08:07
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Кроме яблок, нужен банан. Он измельчится с ложкой молока в пюре и попадет на яблоки. Можно взять любое другое фруктовое пюре
Диетическая шарлотка
Диетическая шарлотка / Фото: Depositphotos

Стоит в любимых наших десертах и выпечке сократить количество сахара или заменить его – они становятся намного полезней.

Так можно поступить с "Наполеоном", дополнив его ягодами, или испечь шарлотку, в которой часть муки заменена на овсяные хлопья.

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Сочности пирогу придаст банан, взбитый с молоком, можно использовать любое другое фруктовое пюре.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Шарлотка низкокалорийная

Шарлотка низкокалорийная
Шарлотка низкокалорийная / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

  • 500 г яблок;
  • 0,5 стакана овсяных хлопьев;
  • 0,5 стакана муки;
  • банан или фруктовое пюре;
  • 2 ст. л. молока;
  • сахарозаменитель;
  • 4 яйца.

Рецепт десерта, который найдете здесь, тоже низкокалорийный. Для него нужны творог и ананас.

Как приготовить:

  1. Белки отделить от желтков, взбить в пену. Постепенно добавлять муку, чередуя с овсянкой.
  2. Добавить в тесто сахарозаменитель и ложку молока.
  3. Яблоки порезать и выложить в форму. Банан взбить блендером с ложкой молока и обмазать яблоки этим пюре. Можно использовать любое другое пюре.
  4. Сверху распределить тесто. Выпекать 30-40 минут при 170 градусах.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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