Шарлотка низкокалорийная – часть муки заменяется овсяными хлопьями

Стоит в любимых наших десертах и выпечке сократить количество сахара или заменить его – они становятся намного полезней.
Так можно поступить с "Наполеоном", дополнив его ягодами, или испечь шарлотку, в которой часть муки заменена на овсяные хлопья.
Сочности пирогу придаст банан, взбитый с молоком, можно использовать любое другое фруктовое пюре.
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Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Шарлотка низкокалорийная
Ингредиенты:
- 500 г яблок;
- 0,5 стакана овсяных хлопьев;
- 0,5 стакана муки;
- банан или фруктовое пюре;
- 2 ст. л. молока;
- сахарозаменитель;
- 4 яйца.
Рецепт десерта, который найдете здесь, тоже низкокалорийный. Для него нужны творог и ананас.
Как приготовить:
- Белки отделить от желтков, взбить в пену. Постепенно добавлять муку, чередуя с овсянкой.
- Добавить в тесто сахарозаменитель и ложку молока.
- Яблоки порезать и выложить в форму. Банан взбить блендером с ложкой молока и обмазать яблоки этим пюре. Можно использовать любое другое пюре.
- Сверху распределить тесто. Выпекать 30-40 минут при 170 градусах.