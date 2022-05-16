Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Найсмачніший салат "Ходовий" – нове рішення для крабових паличок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 травня, 17:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Треба буде вибрати, використовувати твердий або плавлений сир, а для заправки – майонез або сметану. Перед подачею салат можна прикрасити зеленню
Салат "Ходовой" с крабовими паличками
Салат "Ходовой" с крабовими паличками

Коли мова заходить про крабові палички, конкретніше, про салати, ми готуємо його за класичним рецептом з рисом, рідше з курячим філе.

Виявляється, крабові палички гармонують з морквою по-корейськи. Її гостроту значно скоротять варені яйця та сир.

Реклама

Також потрібен часник, його беріть на свій смак. Салату настояюватися не потрібно, прикрасьте його свіжою зеленню та одразу подавайте.

Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!

Салат "Ходовий"

Салат "Ходовий"
Салат "Ходовий"

Реклама

Інгредієнти:

  • морква по-корейськи, крабові палички – по 200 г;
  • яйце – 3 шт.;
  • сирки плавлені – 2 шт.; (або твердий сир – 150 г);
  • часник – 3 зубчики;
  • сіль, перець мелений і майонез – за смаком.

Як приготувати:

  1. Плавлений сир та варені яйця дрібно натерти. Крабові палички нарізати.
  2. З'єднати в мисці та додати моркву по-корейськи. Додати пропущений через часник.
  3. Заправити майонезом та перемішати.

Тут дивіться, як готує салат авторка рецепта.

Реклама

Тут читайте рецепт овочевого салату з молодої капусти. Для нього потрібна спеціяльна заправка.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти