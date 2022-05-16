Найсмачніший салат "Ходовий" – нове рішення для крабових паличок

Треба буде вибрати, використовувати твердий або плавлений сир, а для заправки – майонез або сметану. Перед подачею салат можна прикрасити зеленню

Салат "Ходовой" с крабовими паличками

Коли мова заходить про крабові палички, конкретніше, про салати, ми готуємо його за класичним рецептом з рисом, рідше з курячим філе.

Виявляється, крабові палички гармонують з морквою по-корейськи. Її гостроту значно скоротять варені яйця та сир.

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Також потрібен часник, його беріть на свій смак. Салату настояюватися не потрібно, прикрасьте його свіжою зеленню та одразу подавайте.

Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!

Салат "Ходовий"

Салат "Ходовий"

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Інгредієнти:

морква по-корейськи, крабові палички – по 200 г;

яйце – 3 шт.;

сирки плавлені – 2 шт.; (або твердий сир – 150 г);

часник – 3 зубчики;

сіль, перець мелений і майонез – за смаком.

Як приготувати:

Плавлений сир та варені яйця дрібно натерти. Крабові палички нарізати. З'єднати в мисці та додати моркву по-корейськи. Додати пропущений через часник. Заправити майонезом та перемішати.

Тут дивіться, як готує салат авторка рецепта.

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Тут читайте рецепт овочевого салату з молодої капусти. Для нього потрібна спеціяльна заправка.