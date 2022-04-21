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Повітряні та швидкі пампушки на сніданок – замішуються на кефірі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 квітня, 07:01
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Розпушувача не потрібен, його замінить сода. Кефір та яйця, потрібно одне, мають бути кімнатної температури
Швидкі пампушки на сніданок
Швидкі пампушки на сніданок / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Такий вид тіста і спосіб його приготування (смаження) дуже зручний, тим паче коли немає часу щось готувати вранці.

А ще пампушки – це теплий спогад про бабусь та дитинство в цілому.

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Отже, всі інгредієнти мають бути теплими, кефір можна трохи навіть підігріти. Тісту не потрібне вистоювання. Щойно воно буде замішано, можна розкочувати тісто.

Пампушки не солодкі, їх можна їсти замість хліба або з чаєм, намазавши на них варення.

Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!

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Пампушки на кефірі

Пампушки на сніданок
Пампушки на сніданок / Фото: Очень Вкусно!

Інгредієнти:

  • кефір (теплий) – 500 мл;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • олія – 50 мл;
  • яйце;
  • дрібка солі;
  • цукор – 50 г;
  • борошно – 600 г.

У Марокко теж є свої пампушки або коржики. Готують їх з манки та різних овочів. Рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Теплий кефір з'єднати з олією, цукром, сіллю та содою. Перемішати. Вбити яйце і ще раз перемішати вінчиком.
  2. Частинами додати просіяне борошно. Замісити м'яке тісто, трохи вимісити на поверхні. Розділити на рівні частини. Розкачати завтовшки до 1 см.
  3. Обсмажити на розігрітій олії, викласти на паперову серветку.

Докладніше про заміс тіста для цих пампушок дивіться у відео.

У Грузії вранці смажать коржі мчаді , Для них потрібна кукурудзяна мука.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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