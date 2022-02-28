Збити гречку з яйцями, додати обсмажену цибулю та моркву – рецепт смачного обіду

Збивати гречку з яйцями краще за допомогою блендера. Можна виделкою, але тоді це триватиме трохи більше часу. Якщо в оселі є трохи сметани, обов'язково додайте її

Рецепт смачного обіду з гречки / Фото: SUPER KELINCHAK

У чому зручність такого роду рецептів – насамперед у тому, що потрібні продукти, запаси яких є напевно. Наприклад, якщо є гриби, то можна приготувати італійську страву гречото.

Тут варена гречка змішується з яйцями, обсмаженими овочами і перетворюється на гречаники.

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На каналі SUPER KELINCHAK пропонують подавати їх із соусом, як його зробити – побачите у ролику нижче.

Гречаники з цибулею та морквою

Інгредієнти:

гречка – 300 г;

вода – 500 мл;

яйце – 3 шт.;

цибуля, морква – по 1 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

панірувальні сухарі;

сіль, перець та спеції – за смаком.

Ще один простий рецепт гречаників, які подаються зі сметанно-часниковим соусом, знайдете тут.

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Як приготувати:

Гречку ретельно промити. Відварити до готовності на середньому вогні. Цибулю нарізати, моркву натерти. Обсмажити до золотавого кольору. У гречку вбити яйця та перемішати за допомогою блендера. Додати цибулю з морквою, сметану, пропущений через прес часник і всі спеції. Перемішати. Сформувати гречаники, обваляти в сухарях та обсмажити до готовності.

Як зробити цей смачний обід – дивіться у цьому ролику.