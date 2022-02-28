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Збити гречку з яйцями, додати обсмажену цибулю та моркву – рецепт смачного обіду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 лютого, 11:49
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Збивати гречку з яйцями краще за допомогою блендера. Можна виделкою, але тоді це триватиме трохи більше часу. Якщо в оселі є трохи сметани, обов'язково додайте її
Рецепт смачного обіду з гречки
Рецепт смачного обіду з гречки / Фото: SUPER KELINCHAK

У чому зручність такого роду рецептів – насамперед у тому, що потрібні продукти, запаси яких є напевно. Наприклад, якщо є гриби, то можна приготувати італійську страву гречото.

Тут варена гречка змішується з яйцями, обсмаженими овочами і перетворюється на гречаники.

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На каналі SUPER KELINCHAK пропонують подавати їх із соусом, як його зробити – побачите у ролику нижче.

Гречаники з цибулею та морквою

Інгредієнти:

  • гречка – 300 г;
  • вода – 500 мл;
  • яйце – 3 шт.;
  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль, перець та спеції – за смаком.

Ще один простий рецепт гречаників, які подаються зі сметанно-часниковим соусом, знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Гречку ретельно промити. Відварити до готовності на середньому вогні.
  2. Цибулю нарізати, моркву натерти. Обсмажити до золотавого кольору.
  3. У гречку вбити яйця та перемішати за допомогою блендера.
  4. Додати цибулю з морквою, сметану, пропущений через прес часник і всі спеції. Перемішати.
  5. Сформувати гречаники, обваляти в сухарях та обсмажити до готовності.

Як зробити цей смачний обід – дивіться у цьому ролику.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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