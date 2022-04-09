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Навіщо заморожувати кефір та як його потім використовувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 квітня, 16:09
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Для заморозки підійде кефір будь-якої жирності та в будь-якій упаковці. Заморожуйте його прямо в ній
Де використати заморожений кефір
Де використати заморожений кефір / Фото: www.vizslapets.com

Зазвичай ми використовуємо кефір у звичному для нього вигляді, як правило, це різна випічка від швидких пирогів до млинців та оладок.

Як з'ясувалося, кефір можна заморозити і потім максимально просто та швидко отримати низку продуктів, які зазвичай коштують недешево.

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Пропонуємо кілька смачних способів використання кефіру.

Як заморозити кефір

Як заморозити кефір
Як заморозити кефір / Фото: foodsguy.com

Це дуже просто. В якій би упаковці ви його не купили, добре протріть її і покладіть у морозильну камеру на ніч.

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Уранці заморожений кефір потрібно витягти з упаковки та покласти в друшляк на кілька шарів марлі.

Це потрібно для того, щоб зібрати сироватку. Її, до речі, також можна використовувати у випічці.

Отже, коли заморожений кефір повністю розтане, його характерна кислинка піде разом із сироваткою.

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І ось перед нами приємна за текстурою маса.

У домашніх умовах можна швидко зробити моцарелу. Подробиці – тут.

Як використовувати масу із замороженого кефіру

/ Фото: Depositphotos

По-перше, ми отримали смачну основу для вершкового сиру.

Тепер її можна солити і перчити за смаком, додати подрібнені огірок, зелень, намазати на хліб і їсти.

Ще цим сиром можна заправляти салати. До сиру додайте трохи оливкової олії, гірчиці, сіль та перець. Тепер добре перемішайте та додайте до будь-якого салату.

Такий сир, який дуже схожий на сир Філадельфія, використовуйте для чизкейків, прикраси для кексів та солодких булок.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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