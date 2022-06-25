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Ароматное и наваристое рагу спеццатино – итальянский рецепт (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 июня, 11:50
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Густота спеццатино зависит от личных предпочтений. Это регулируется водой и специями. В этом рецепте используется говядина, еще нужно несколько ложек белого вина
Как приготовить итальянское рагу спеццатино
Как приготовить итальянское рагу спеццатино / Фото: instagram.com/tatyitaly/

Мы любим итальянскую кухню за ее простоту и неповторимое разнообразие. В этой стране достаточно простой домашней еды. Если это тушеная курица, то ее готовят с томатами в собственном соку или со свежими.

С курицей спеццатино тоже готовят, правда, не добавляют томатную пасту или свежие томаты.

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Здесь нужны говядина и картофель. Постарайтесь нарезать их примерно одинакового размера. Мясо перед обжариванием обваливается в муке. Любимые овощи приветствуются.

Рецепт от mamma_mia_kak_vkusno.

Спеццатино из мяса и картофеля

Спеццатино из мяса и картофеля
Спеццатино из мяса и картофеля / Фото: instagram.com/tatyitaly/

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Ингредиенты:

  • говядина – 700 г;
  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • картофель – 4 шт.,
  • протертые помидоры – 80 г;
  • мука – 50 г;
  • белое вино – 50 мл;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • розмарин – веточка,
  • лавровый лист – 2-3 шт.,
  • черный перец, соль.

Как приготовить:

  1. Мелко нарезать лук и морковь. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
  2. Мясо нарезать на небольшие кусочки и обвалять в муке. Стряхнуть излишки муки, добавить к луку с морковью. Обжарить немного со всех сторон.
  3. Налить вино, добавить лавровый лист, розмарин и тушить, пока вино не выпарится.
  4. Добавить протертые помидоры, немного воды, соль и черный перец. Тушить под крышкой около часа.
  5. Картофель нарезать кубиками, добавить к мясу и тушить еще 20 минут.

Не пропустите необычные итальянские маффины, для них нужна картофель и грибы.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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