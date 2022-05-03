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Быстрый рецепт на Радоницу – как приготовить пирог со скумбрией

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 мая, 10:24
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Скумбрий может быть две небольших или одна крупная, для начинки также нужна луковица. Тесто для пирога замешивается на теплом молоке
Пирог со скумбрией и луком на Радоницу
Пирог со скумбрией и луком на Радоницу / Фото: Depositphotos

Паска, крашеные яйца и кутья – это главные блюда на Радоницу. Также можно приготовить домашнюю лапшу и блины с начинкой.

Пирог со скумбрией отлично впишется в поминальный стол и не заберет много времени на приготовление.

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То есть пока замешенное тесто будет лежать в холодильнике, вы подготовите скумбрию. Автор рецепта Калнина Наталья использует одну луковицу, вы можете разнообразить начинку морковью, зеленью.

Перед выпеканием пирог смазывается яйцом и посыпается кунжутом.

Пирог со скумбрией на Радоницу

Пирог со скумбрией на Радоницу
Пирог со скумбрией на Радоницу / Фото: Калнина Наталья

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Для теста:

  • молоко – 100 мл;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • дрожжи сухие – 5 г;
  • мука – 250 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • соль – половина ч. л.

Для начинки:

  • скумбрия свежемороженая – 1-2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • щепотка сахара;
  • соль – половина ч. л.;
  • яйцо, кунжут;
  • черный перец.

Рецепт поминальной кутьи из риса по рецепту священников читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, перемешать. Оставить в теплом месте на 15 минут.
  2. Просеять муку, добавить соль и сливочное масло комнатной температуры. Перетереть в крошку.
  3. Молоко добавить в муку с маслом, замесить тесто. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час.
  4. Скумбрию очистить от кожицы и костей, нарезать кубиками. Лук измельчить, добавить к рыбе. Посолить и поперчить во вкусу.
  5. Разделить тесто на две части. Из большей части раскатать круг и выложить в форму, смазанную растительным маслом.
  6. Выложить начинку и накрыть раскатанной второй частью теста и скрепить края по кругу. Верх пирога смазать желтком и посыпать кунжутом.
  7. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 35-45 минут.

Подробный процесс приготовления пирога смотрите в видео ниже.

Что нельзя делать на Радоницу и как правильно поминать близких узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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