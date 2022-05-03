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Швидкий рецепт на Радоницю – як приготувати пиріг зі скумбрією

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 травня, 10:24
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Скумбрій може бути дві невеликі або одна велика, для начинки також потрібна цибулина. Тісто для пирога замішується на теплому молоці
Пиріг зі скумбрією та цибулею на Радоницю
Пиріг зі скумбрією та цибулею на Радоницю / Фото: Depositphotos

Паска, фарбовані яйця та кутя – це головні страви на Радоницю. Також можна приготувати домашню локшину та млинці з начинкою.

Пиріг зі скумбрії прекрасно впишеться в поминальний стіл і не забере багато часу на приготування.

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Тобто поки замішане тісто лежатиме в холодильнику, ви підготуєте скумбрію. Авторка рецепта Калніна Наталія використовує одну цибулину, ви можете урізноманітнити начинку морквою, зеленню.

Перед випіканням пиріг змащується яйцем та посипається кунжутом.

Пиріг зі скумбрією на Радоницю

Пиріг зі скумбрією на Радоницю
Пиріг зі скумбрією на Радоницю / Фото: Калнина Наталья

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Для тіста:

  • молоко – 100 мл;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • дріжджі сухі – 5 г;
  • борошно – 250 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • сіль – половина ч. л.

Для начинки:

  • скумбрія свіжоморожена – 1-2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • щіпка цукру;
  • сіль – половина ч. л.;
  • яйце, кунжут;
  • чорний перець.

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Як приготувати:

  1. У тепле молоко додати цукор та дріжджі, перемішати. Залишити в теплому місці на 15 хвилин.
  2. Просіяти борошно, додати сіль та вершкове масло кімнатної температури. Перетерти у крихту.
  3. Молоко додати в борошно з маслом, замісити тісто. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на одну годину.
  4. Скумбрію очистити від шкірки та кісток, нарізати кубиками. Цибулю подрібнити, додати до риби. Посолити та поперчити до смаку.
  5. Розділити тісто на дві частини. З більшої частини розкачати коло та викласти у форму, змащену олією.
  6. Викласти начинку і накрити другою частиною тіста й скріпити краї по колу. Верх пирога змастити жовтком і посипати кунжутом.
  7. Випікати у розігрітій до 190 градусів духовці 35-45 хвилин.

Детальний процес приготування пирога дивіться у відео нижче.

Що не можна робити на Радоницю і як правильно поминати близьких, дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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