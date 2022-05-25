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Чак-чак хрустящий – как просто приготовить главную восточную сладость

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 мая, 12:14
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Готовят чак-чак по большим праздникам и на свадьбах. Бывает в форме палочек или шариков, с добавлением меда, изюма и грецких орехов
Чак-чак с медовым сиропом
Чак-чак с медовым сиропом / Фото: Инстаграм

Один из главнейших ингредиентов большинства восточных сладостей – мед и орехи. В Турции, мы бы назвали это халвой, есть рецепт, куда идет манка.

Что касается чак-чака, то это красивая праздничная выпечка из пресного теста, кусочки которого скрепляются ароматным сиропом.

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В сироп стоит попробовать добавить измельченные орехи и сухофрукты. Кстати, его в обжаренный чак-чак нужно наливать горячим.

Этот популярный рецепт с канала Готовьте с Узбечкой.

Чак-чак медовый

Чак-чак медовый
Чак-чак медовый

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Ингредиенты:

  • мука – 300 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • соль, сода – по 0,5 ч. л.

Для сиропа:

  • сахар – 300 г;
  • вода – 150 мл;
  • мед – 180 г.

Обязательно попробуйте казахские буарсаки, для рецепта молоко не нужно.

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Как приготовить:

  1. В муку вбить яйца, добавить соль и соду. Замесить немного липкое тесто. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.
  2. На сковороде растворить сахар в воде. Влить мед и готовить 10-15 минут.
  3. Тесто тонко раскатать и нарезать небольшими полосками.
  4. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета, помешивая.
  5. Выложить в миску и залить горячим сиропом. Перемешать и выложить чак-чак в застеленную пленкой форму.
  6. Утрамбовать руками, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре до застывания сиропа. Разрезать на квадраты или ромбы.

Как легко раскатать тесто для чак-чака смотрите в ролике от автора рецепта.

Рецепт еще одного восточного блюда – узбекского густого супа маставы читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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