Чак-чак хрумкий – як просто приготувати головні східні солодощі

Один з найголовніших інгредієнтів більшості східних солодощів – мед та горіхи. У Туреччині, ми б назвали це халвою, є рецепт, куди йде манка.
Щодо чак-чака, то це красива святкова випічка з прісного тіста, шматочки якого скріплюються ароматним сиропом.
У сироп варто спробувати додати подрібнені горіхи та сухофрукти. До речі, його в обсмажений чак-чак треба наливати гарячим.
Цей популярний рецепт з каналу Готуйте з Узбечкою.
Чак-чак медовий
Інгредієнти:
- борошно – 300 г;
- яйце – 3 шт.;
- сіль, сода – по 0,5 ч. л.
Для сиропу:
- цукор – 300 г;
- вода – 150 мл;
- мед – 180 г.
Обов'язково спробуйте казахські буарсаки, для рецепта молоко не потрібне.
Як приготувати:
- У борошно вбити яйця, додати сіль і соду. Замісити трохи липке тісто. Загорнути у плівку та залишити на 20 хвилин.
- На сковороді розчинити цукор у воді. Влити мед та готувати 10-15 хвилин.
- Тісто тонко розкачати та нарізати невеликими смужками.
- Обсмажити на олії до золотавого кольору, помішуючи.
- Викласти в миску та залити гарячим сиропом. Перемішати та викласти чак-чак у застелену плівкою форму.
- Утрамбувати руками, накрити плівкою та залишити за кімнатної температури до застигання сиропу. Розрізати на квадрати або ромби.
Як легко розкачати тісто для чак-чаку дивіться у ролику від авторки рецепта.
Рецепт ще однієї східної страви – узбецького густого супу мастави читайте тут.