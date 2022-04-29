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До невозможности быстрый рецепт сочной курицы на обед

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 апреля, 09:24
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Нужны куриные бедра, они быстро готовятся и получаются сочными. Кроме соли и перца, возьмите свои любимые специи
Рецепт быстрой сочной курицы на обед
Рецепт быстрой сочной курицы на обед / Фото: Sana Channel

Минимум ингредиентов и правильные специи – обязательно получится вкусно, когда в главной роли курица. Главное – знать правила ее приготовления.

Для этого рецепта подойдет любая часть птицы, но бедра и готовятся быстрее, и получаются сочнее.

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На масле, в котором обжаривалось мясо, обжарится лук. Затем верните курицу назад и залейте сметаной.

На канале Sana Channel советуют подавать этот обед с картофельным пюре.

Сочная курица на обед

Курица в сметане на обед
Курица в сметане на обед / Фото: Sana Channel

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Ингредиенты:

  • 1 кг курицы;
  • 200 г сметаны;
  • 3 больших луковицы;
  • 300 мл горячей воды;
  • специи, соль, перец.

Если любите курицу на ужин, то обжарьте куриное филе в яичных белках. Оно получается очень нежным, как это сделать смотрите здесь.

Как приготовить:

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  1. Курицу промыть, обсушить и удалить кожицу. Натереть солью, перцем и специями, слегка обмазать растительным маслом и оставить на несколько минут.
  2. Нарезать лук и обжарить на хорошо разогретом масле курицу до румяной корочки. Убрать на тарелку.
  3. В этой же сковороде обжарить лук до золотистости. Добавить сметану и горячую воду. Дать закипеть и добавить соль.
  4. Вернуть курицу в сковороду и готовить под крышкой 15 минут.

Здесь найдете рецепт курицы по-мексикански, которая понравится всей семье.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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