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Как сохранить свежесть брокколи надолго

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 марта, 16:32
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Брокколи не любит тепло. Если температура ей не подходит, она начинает желтеть, а потом и гнить. Лучше всего капусту замораживать
Как правильно хранить брокколи
Как правильно хранить брокколи / Фото: Pixabay

Условия хранения у каждого продукта свои особенные. О том, как сохранить яйца, если холодильник временно не работает, мы подробно рассказывали.

Сложность хранения брокколи состоит в том, что она очень не любит тепло и быстро завядает. Поэтому хранить ее нужно в прохладе, а лучше всего капусту заморозить.

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Ниже собраны главные правила, как сохранить свежесть брокколи на долгое время.

Как правильно хранить брокколи

Брокколи может храниться в отсеке для овощей до 5 дней
Брокколи может храниться в отсеке для овощей до 5 дней / Фото: freepik.com

Самые простой способ – это поместить в специальный для этого отсек в холодильнике.

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В полиэтиленовых пакетах ее хранить нельзя. Из-за возможного конденсата капуста начнет желтеть, а затем и гнить.

Лучше упакуйте капусту в бумагу и вместе с этим помните, что в холодильнике она будет оставаться свежей максимум до пяти дней.

Проверенный и беспроигрышный способ – заморозить брокколи.

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Как правильно заморозить брокколи

Лучший способ хранения брокколи – заморозка
Лучший способ хранения брокколи – заморозка / Фото: recipe-garden.com

Сначала ее нужно разделать на соцветия и заранее поставить емкость с водой в холодильник.

Затем закипятить в кастрюле воду, опустить капусту и дать воде закипеть снова.

Как только закипит, варите брокколи буквально 10-15 секунд. Снимите с огня и с помощью шумовки быстро опустите соцветия в очень холодную воду. Подержите так несколько минут.

Теперь нужно дать стечь воде и подготовить любые пакеты, которые будут храниться в морозилке вместе с капустой.

Удобнее, если вы разделите капусту на порции, которые потом будете использовать при приготовлении супа или рагу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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