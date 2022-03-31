Как сохранить свежесть брокколи надолго

Условия хранения у каждого продукта свои особенные. О том, как сохранить яйца, если холодильник временно не работает, мы подробно рассказывали.
Сложность хранения брокколи состоит в том, что она очень не любит тепло и быстро завядает. Поэтому хранить ее нужно в прохладе, а лучше всего капусту заморозить.
Ниже собраны главные правила, как сохранить свежесть брокколи на долгое время.
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Как правильно хранить брокколи
Самые простой способ – это поместить в специальный для этого отсек в холодильнике.
В полиэтиленовых пакетах ее хранить нельзя. Из-за возможного конденсата капуста начнет желтеть, а затем и гнить.
Лучше упакуйте капусту в бумагу и вместе с этим помните, что в холодильнике она будет оставаться свежей максимум до пяти дней.
Проверенный и беспроигрышный способ – заморозить брокколи.
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Как правильно заморозить брокколи
Сначала ее нужно разделать на соцветия и заранее поставить емкость с водой в холодильник.
Затем закипятить в кастрюле воду, опустить капусту и дать воде закипеть снова.
Как только закипит, варите брокколи буквально 10-15 секунд. Снимите с огня и с помощью шумовки быстро опустите соцветия в очень холодную воду. Подержите так несколько минут.
Теперь нужно дать стечь воде и подготовить любые пакеты, которые будут храниться в морозилке вместе с капустой.
Удобнее, если вы разделите капусту на порции, которые потом будете использовать при приготовлении супа или рагу.