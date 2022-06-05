Котлеты "Птичье молоко" с нежной начинкой – очень вкусное и праздничное блюдо

И еще один рецепт действительно праздничных котлет. О том, как их сделать под сочной шубой, мы рассказывали.
У котлет "Птичье молоко" сочная начинка и нежный кляр. Чтобы начинка получилась такой, как надо, добавьте теплое сливочное масло и измельченную зелень. Формируются они в виде треугольников.
Кляр для котлет должен быть по консистенции, как на оладьи. Регулируйте густоту яйцом или мукой соответственно.
Ольга Матвей рекомендует для начала обжарить одну котлету. Вы поймете, как работать с кляром, сколько нужно времени на приготовление.
Котлеты "Птичье молоко"
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.;
- панировочные сухари – 3-4 ст. л.;
- молоко – 2-3 ст. л.;
- яйцо;
- соль, перец;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – по вкусу.
Кляр:
- яйца – 2 шт.;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- мука – 3-4 ст. л.;
- майонез – 3 ст. л.
Начинка:
- мягкое сливочное масло, сыр – по 100;
- яйца вареные – 2 шт.;
- зелень.
Как приготовить:
- Филе, лук и чеснок измельчить в мясорубке. Добавить сухари или хорошо отжатый хлеб. Добавить специи, соль, перец и перемешать.
- Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Перемешать с мягким сливочным маслом и немного посолить, поперчить. Добавить нарезанную зелень.
- Для кляра взбить два яйца, добавить майонез и соединить. Муку соединить с разрыхлителем и смешать с яйцами. Посолить.
- Формировать котлеты смоченными в воде руками в виде треугольника.
- Хорошо обмокнуть котлеты в кляр и жарить на медленном огне.
Подробней о формовке котлет "Птичье молоко" смотрите в видео.
Сыр можно использовать и для овощных котлет, а именно – свекольных. Как их приготовить – мы писали.