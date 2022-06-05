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Котлеты "Птичье молоко" с нежной начинкой – очень вкусное и праздничное блюдо

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 июня, 11:34
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Готовятся из куриного филе, для начинки используем вареные яйца, твердый сыр и немного зелени. Котлеты обжариваются в густом кляре
Как приготовить котлеты "Птичье молоко"
Как приготовить котлеты "Птичье молоко"

И еще один рецепт действительно праздничных котлет. О том, как их сделать под сочной шубой, мы рассказывали.

У котлет "Птичье молоко" сочная начинка и нежный кляр. Чтобы начинка получилась такой, как надо, добавьте теплое сливочное масло и измельченную зелень. Формируются они в виде треугольников.

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Кляр для котлет должен быть по консистенции, как на оладьи. Регулируйте густоту яйцом или мукой соответственно.

Ольга Матвей рекомендует для начала обжарить одну котлету. Вы поймете, как работать с кляром, сколько нужно времени на приготовление.

Котлеты "Птичье молоко"

Котлеты "Птичье молоко"
Котлеты "Птичье молоко" / Фото: Ольга Матвей

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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.;
  • панировочные сухари – 3-4 ст. л.;
  • молоко – 2-3 ст. л.;
  • яйцо;
  • соль, перец;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – по вкусу.

Кляр:

  • яйца – 2 шт.;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
  • мука – 3-4 ст. л.;
  • майонез – 3 ст. л.

Начинка:

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  • мягкое сливочное масло, сыр – по 100;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • зелень.

Как приготовить:

  1. Филе, лук и чеснок измельчить в мясорубке. Добавить сухари или хорошо отжатый хлеб. Добавить специи, соль, перец и перемешать.
  2. Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Перемешать с мягким сливочным маслом и немного посолить, поперчить. Добавить нарезанную зелень.
  3. Для кляра взбить два яйца, добавить майонез и соединить. Муку соединить с разрыхлителем и смешать с яйцами. Посолить.
  4. Формировать котлеты смоченными в воде руками в виде треугольника.
  5. Хорошо обмокнуть котлеты в кляр и жарить на медленном огне.

Подробней о формовке котлет "Птичье молоко" смотрите в видео.

Сыр можно использовать и для овощных котлет, а именно – свекольных. Как их приготовить – мы писали.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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