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Котлети "Пташине молоко" з ніжною начинкою – дуже смачна та святкова страва

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 червня, 11:34
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Готуються з курячого філе, для начинки використовуємо варені яйця, твердий сир і трохи зелені. Котлети обсмажуються в густому клярі
Як приготувати котлети "Пташине молоко"
Як приготувати котлети "Пташине молоко"

І ще один рецепт справді святкових котлет. Про те, як їх зробити під соковитою шубою, ми розповідали.

У котлет "Пташине молоко" соковита начинка та ніжний кляр. Щоб начинка вийшла такою, як треба, додайте тепле вершкове масло та подрібнену зелень. Формуються вони у вигляді трикутників.

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Кляр для котлет має бути за консистенцією, як на оладки. Регулюйте густоту яйцем або борошном відповідно.

Ольга Матвій рекомендує для початку обсмажити одну котлету. Ви зрозумієте, як працювати з кляром, скільки потрібно часу на приготування.

Котлети "Пташине молоко"

Котлети "Пташине молоко"
Котлети "Пташине молоко"

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Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.;
  • панірувальні сухарі – 3-4 ст. л.;
  • молоко – 2-3 ст. л.;
  • яйце;
  • сіль, перець;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – за смаком.

Кляр:

  • яйця – 2 шт.;
  • розпушувач – 0,5 ч. л.;
  • борошно – 3-4 ст. л.;
  • майонез – 3 ст. л.

Начинка:

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  • м'яке вершкове масло, сир – по 100;
  • яйця варені – 2 шт.;
  • зелень.

Як приготувати:

  1. Філе, цибулю та часник подрібнити в м'ясорубці. Додати сухарі або добре віджатий хліб. Додати спеції, сіль, перець та перемішати.
  2. Яйця та сир натерти на дрібній тертці. Перемішати з м'яким вершковим маслом і трохи посолити, поперчити. Додати нарізану зелень.
  3. Для кляру збити два яйця, додати майонез та з'єднати. Борошно з'єднати з розпушувачем та змішати з яйцями. Посолити.
  4. Формувати котлети змоченими у воді руками у вигляді трикутника.
  5. Добре вмокнути котлети в кляр і смажити на повільному вогні.

Детальніше про формування котлет "Пташине молоко" дивіться у відео.

Сир можна використовувати і для овочевих котлет, а саме – бурякових. Як їх приготувати – ми докладно писали.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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