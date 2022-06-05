Котлети "Пташине молоко" з ніжною начинкою – дуже смачна та святкова страва

І ще один рецепт справді святкових котлет. Про те, як їх зробити під соковитою шубою, ми розповідали.
У котлет "Пташине молоко" соковита начинка та ніжний кляр. Щоб начинка вийшла такою, як треба, додайте тепле вершкове масло та подрібнену зелень. Формуються вони у вигляді трикутників.
Кляр для котлет має бути за консистенцією, як на оладки. Регулюйте густоту яйцем або борошном відповідно.
Ольга Матвій рекомендує для початку обсмажити одну котлету. Ви зрозумієте, як працювати з кляром, скільки потрібно часу на приготування.
Котлети "Пташине молоко"
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.;
- панірувальні сухарі – 3-4 ст. л.;
- молоко – 2-3 ст. л.;
- яйце;
- сіль, перець;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – за смаком.
Кляр:
- яйця – 2 шт.;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- борошно – 3-4 ст. л.;
- майонез – 3 ст. л.
Начинка:
- м'яке вершкове масло, сир – по 100;
- яйця варені – 2 шт.;
- зелень.
Як приготувати:
- Філе, цибулю та часник подрібнити в м'ясорубці. Додати сухарі або добре віджатий хліб. Додати спеції, сіль, перець та перемішати.
- Яйця та сир натерти на дрібній тертці. Перемішати з м'яким вершковим маслом і трохи посолити, поперчити. Додати нарізану зелень.
- Для кляру збити два яйця, додати майонез та з'єднати. Борошно з'єднати з розпушувачем та змішати з яйцями. Посолити.
- Формувати котлети змоченими у воді руками у вигляді трикутника.
- Добре вмокнути котлети в кляр і смажити на повільному вогні.
Детальніше про формування котлет "Пташине молоко" дивіться у відео.
Сир можна використовувати і для овочевих котлет, а саме – бурякових. Як їх приготувати – ми докладно писали.