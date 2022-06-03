Ложная икра из сельди и моркови – вкусный и очень недорогой рецепт

Характерный хруст лопающихся икринок придаст морковь, для этого ее нужно бланшировать. Хранится икра несколько дней в герметичной посуде.

Рецепт икры из сельди / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Начнем с того, что сельдь сейчас – сравнительно недорогая рыба. А вот получаются из нее очень красивые и даже праздничные закуски. Попробуйте сделать сельдь по-ужгородски, не пожалеете точно.

Вкусной получается и лжеикра с приятным сливочным вкусом, который обеспечат масло и плавленый сыр. К слову, масло должно быть из холодильника, не комнатной температуры.

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На канале Кухня Evelin используют отварную морковь. Но чтобы она действительно хрустела, предлагаем нарезать ее тонкими полосками и бланшировать около двух минут.

Соответственно, в блендер ее нужно добавлять в самом конце и сильно не измельчать.

Икра из сельди и моркови

Икра из сельди и моркови

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Ингредиенты:

по 2 шт. филе сельди, плавленый сыр, морковь;

80 г сливочного масла.

Как приготовить:

У филе убрать кости, морковь отварить или бланшировать. Нарезать. Нарезать сыр и холодное масло, перебить в блендере вместе с селедкой. Добавить морковь и еще раз перебить, чтобы морковь была чуть крупнее, чем остальные ингредиенты.

До какого состояния нужно пробить икру в блендере – смотрите в видео.

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