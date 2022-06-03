Ложная икра из сельди и моркови – вкусный и очень недорогой рецепт

Начнем с того, что сельдь сейчас – сравнительно недорогая рыба. А вот получаются из нее очень красивые и даже праздничные закуски. Попробуйте сделать сельдь по-ужгородски, не пожалеете точно.
Вкусной получается и лжеикра с приятным сливочным вкусом, который обеспечат масло и плавленый сыр. К слову, масло должно быть из холодильника, не комнатной температуры.
На канале Кухня Evelin используют отварную морковь. Но чтобы она действительно хрустела, предлагаем нарезать ее тонкими полосками и бланшировать около двух минут.
Соответственно, в блендер ее нужно добавлять в самом конце и сильно не измельчать.
Икра из сельди и моркови
Ингредиенты:
- по 2 шт. филе сельди, плавленый сыр, морковь;
- 80 г сливочного масла.
Как приготовить:
- У филе убрать кости, морковь отварить или бланшировать. Нарезать.
- Нарезать сыр и холодное масло, перебить в блендере вместе с селедкой.
- Добавить морковь и еще раз перебить, чтобы морковь была чуть крупнее, чем остальные ингредиенты.
До какого состояния нужно пробить икру в блендере – смотрите в видео.
Как в Эстонии готовят салат "Росолье", для него тоже нужна селедка, узнаете здесь.