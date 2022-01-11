Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Блюдо к празднику

Рождественские десерты

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Салат "Росолье" – эстонский ответ нашей любимой сельди под шубой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 18:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Основное отличие – присутствие кислого яблока. Его стоит добавлять по вкусу. Заправляется салат соусом из сметаны, горчицы и сока лимона
Салат "Росолье"
Салат "Росолье" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Сельдь под шубой пошла далеко вперед. Теперь ее готовят и подают абсолютно неожиданно, но с привычными всем нам ингредиентами – рыбой, свеклой, картофелем и так далее.

Эстонский "Росолье" отличается. Прежде всего наличием яблока, но можно или не брать его, или совсем немного.

Реклама

Заправляется этот салат соусом из сметаны, горчицы и сока лимона. Иногда его украшают тертым копченым сыром.

Рецепт взят у фудблогера matushka_hariet.

Салат "Росолье"

Ингредиенты:

Реклама
  • 250 г селедки слабосоленой;
  • по 1 шт. отварная морковь, свекла;
  • 3 шт. отварного картофеля
  • 3 шт. вареных яиц;
  • маленькая красная луковица;
  • 2 шт. маринованных огурцов;
  • 1 шт. кислое яблоко.

Для соуса:

  • 4 ст. л. сметаны;
  • по 0,5 ч. л. горчицы и сока лимона;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты нарезать кубиком.
  2. Ингредиенты для соуса соединить и перемешать.
  3. Заправить салат. Отправить в холодильник на несколько часов.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять