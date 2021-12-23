Мозаичный рулет из селедки – для начинки нужны яйца, плавленый сыр и свежий огурец

Это отличная закуска и на Новый год, и на любой другой праздник. Можно использовать другие продукты для начинки. Главное, чтобы они гармонировали с рыбой

Мозаичный рулет из селедки / Фото: Жить легко!

Обычно, когда покупается селедка, то в уме – как приготовить из нее вкусную закуску со свеклой.

Но ее очень удачно можно использовать в рулетах. Главное – выбрать подходящие для рыбы ингредиенты.

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В рецепт от Жить легко! – это плавленый сыр, свежий огурец, яйцо и немного болгарского перца. Используется два филе, конечно, хорошо очищенных от костей.

Мозаичный рулет из селедки

Ингредиенты:

Филе одной сельди

Плавленый сырок – 1 шт.

Яйцо вкрутую – 1 шт.

Морковь вареная – 1/2 шт.

Огурец свежий – 1/2 шт.

Перец сладкий – 1/4 шт.

Лук зеленый – маленький пучок

Масло сливочное мягкое – 50 г

Как приготовить:

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