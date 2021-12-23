Мозаичный рулет из селедки – для начинки нужны яйца, плавленый сыр и свежий огурец

Мозаичный рулет из селедки / Фото: Жить легко!
Обычно, когда покупается селедка, то в уме – как приготовить из нее вкусную закуску со свеклой.
Но ее очень удачно можно использовать в рулетах. Главное – выбрать подходящие для рыбы ингредиенты.
В рецепт от Жить легко! – это плавленый сыр, свежий огурец, яйцо и немного болгарского перца. Используется два филе, конечно, хорошо очищенных от костей.
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Мозаичный рулет из селедки
Ингредиенты:
- Филе одной сельди
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Яйцо вкрутую – 1 шт.
- Морковь вареная – 1/2 шт.
- Огурец свежий – 1/2 шт.
- Перец сладкий – 1/4 шт.
- Лук зеленый – маленький пучок
- Масло сливочное мягкое – 50 г
Как приготовить:
- Сыр натереть на терке. Морковь, лук, болгарский перец и свежий огурец нарезать мелким кубиком и добавить к сыру.
- Добавить к массе мелко нарезанное сливочное масло комнатной температуры. Тщательно перемешать.
- Селедку разделать на два филе, убрать кости.
- Выложить лицевой частью два филе на пленку. Хвостовую часть к части, где была голова. Накрыть пленкой и слегка расплющить филе с помощью молотка.
- Равномерно распределить начинку по двум филе.
- С помощью пленки сформировать рулет. Скрепить края пленки в виде конфеты.
- Оставить на ночь в холодильник или на один час в морозилке.
- Снять пленку и нарезать рулет на порции.