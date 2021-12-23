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Мозаїчний рулет з оселедця – для начинки потрібні яйця, плавлений сир та свіжий огірок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
23 грудня, 14:10
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Це чудова закуска і на Новий рік, і на будь-яке інше свято. Можна використовувати інші продукти для начинки. Головне, щоб вони гармонували з рибою
Мозаїчний рулет з оселедця
Мозаїчний рулет з оселедця / Фото: Жить легко!

Зазвичай, коли купується оселедець, то в голові- як приготувати з нього смачну закуску з буряком.

Але її дуже вдало можна використовувати в рулетах. Головне – вибрати інгредієнти, що підходять для риби.

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У рецепт від Жити легко! – це плавлений сир, свіжий огірок, яйце та трохи болгарського перцю. Використовується два філе. Звісно, добре очищені від кісток.

Мозаїчний рулет з оселедця

Інгредієнти:

  • Філе одного оселедця
  • Плавлений сирок – 1 шт.
  • Яйце круто – 1 шт.
  • Морква варена – 1/2 шт.
  • Огірок свіжий – 1/2 шт.
  • Перець солодкий – 1/4 шт.
  • Цибуля зелена – маленький пучок
  • Масло вершкове м'яке – 50 г

Як приготувати:

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  1. Сир натерти на тертці. Моркву, цибулю, болгарський перець та свіжий огірок нарізати дрібним кубиком та додати до сиру.
  2. Додати до маси дрібно нарізане вершкове масло кімнатної температури. Ретельно перемішати.
  3. Оселедець обробити на два філе, прибрати кістки.
  4. Викласти лицьовою частиною два філе на плівку. Хвостову частину до частини, де була голова. Накрити плівкою і злегка розплющити філе за допомогою молотка.
  5. Розподілити начинку по двох філе.
  6. За допомогою плівки сформувати рулет. Скріпити краї плівки, як у цукерки.
  7. Залишити на ніч у холодильник або на одну годину в морозилці.
  8. Зняти плівку та нарізати рулет на порції.

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