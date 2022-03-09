Много вкусных рогаликов – нужны одно яйцо и стакан молока

Если есть сухофрукты и орехи, то можно сделать ругелах, рогалики из Израиля.
Эти рогалики ближе по текстуре к круассанам, тесто делится на несколько частей, раскатывается и складывается в стопку. И потом формируются рогалики.
Что касается начинки, то это может быть шоколадная паста, любой джем или варенье. Последнее не должно быть слишком редким.
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Рецепт с канала Ricette dolce facili.
Рогалики с вареньем или шоколадом
Ингредиенты:
- 250 мл теплого молока;
- 7 г дрожжей;
- 1 яйцо;
- 8 г ванильного сахара;
- 3 ст. л. сахарного песка;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 500 г муки;
- 1 ч. л. соли;
- 40 г сливочного масла;
- варенье или шоколад для начинки.
Семейный рецепт рогаликов с повидлом от телеведущей Юлии Галушки читайте здесь.
Как приготовить:
- Теплое молоко соединить с ванильным сахаром, сахаром, дрожжами, перемешать.
- Добавить растительное масло и яичный белок. Снова перемешать.
- Добавить муку, соль и вымесить тесто. Дать постоять 60 минут.
- Разделить тесто на семь частей, каждую раскатать на присыпанной мукой поверхности. Толщина заготовок – полсантиметра.
- Поверхность каждого круга смазать слегка растопленным сливочным маслом. Сложить в стопку. Самый верхний круг тоже смазать сливочным маслом.
- Раскатать и разрезать острым ножом на треугольники. Сделать небольшие надрезы на основе каждого треугольника. Выложить начинку по центру треугольника.
- Сформировать рогалики, закручивая от основы до вершины треугольника.
- Выложить на застеленный противень, накрыть полотенцем, дать настояться 40-60 минут.
- Яичный желток соединить с 1 ст. л. молока, смазать рогалики.
- Выпекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Как легко сформировать рогалики – смотрите в видео.