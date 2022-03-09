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Багато смачних рогаликів – потрібні одне яйце та склянка молока

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 березня, 11:48
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І ще потрібно зовсім небагато вершкового масла або маргарину, щоб змастити заготівлі перед формуванням рогаликів. За текстурою вони дуже схожі на круасани
Рогалики з джемом
Рогалики з джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/

Якщо є сухофрукти та горіхи, то можна зробити ругелах, рогалики з Ізраїлю.

Ці рогалики ближче за текстурою до круасанів. Тісто ділиться на кілька частин, розкочується і складається в купку. І потім фомуються рогалики.

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Щодо начинки, то це може бути шоколадна паста, будь-який джем або варення. Останнє не має бути надто рідким.

Рецепт з каналу Ricette dolce facili.

Рогалики з варенням або шоколадом

Рогалики з варенням або шоколадом
Рогалики з варенням або шоколадом / Фото: Ricette dolce facili

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Інгредієнти:

  • 250 мл теплого молока;
  • 7 г дріжджів;
  • 1 яйце;
  • 8 г ванільного цукру;
  • 3 ст. л. цукрового піску;
  • 4 ст. л. олії;
  • 500 г борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • 40 г вершкового масла;
  • варення або шоколад для начинки.

Сімейний рецепт рогаликів з повидлом від телеведучої Юлії Галушки читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Тепле молоко з'єднати з ванільним цукром, цукром, дріжджами, перемішати.
  2. Додати олію та яєчний білок. Знову перемішати.
  3. Додати борошно, сіль та вимісити тісто. Дати постояти 60 хвилин.
  4. Розділити тісто на сім частин, кожну розкачати на присипаній борошном поверхні. Завтошки заготівлі мають бути пів сантиметра.
  5. Поверхню кожного кола змастити розтопленим вершковим маслом. Скласти в купку. Верхнє коло теж змастити вершковим маслом.
  6. Розкачати та розрізати гострим ножем на трикутники. Зробити невеликі надрізи на основі кожного трикутника. Викласти начинку по центру трикутника.
  7. Сформувати рогалики, закручуючи від основи до вершини трикутника.
  8. Викласти на застелене деко, накрити рушником, дати відпочити 40-60 хвилин.
  9. Яєчний жовток з'єднати з 1 ст. л. молока, змастити рогалики.
  10. Випікати 25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Як легко сформувати рогалики – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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